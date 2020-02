Test MotoGP Losail, Giorno 2: Vinales brilla alle 17

Siamo arrivati alla conclusione della quarta ora della seconda giornata dei test collettivi di MotoGP in Qatar e davanti a tutti si è portato Maverick Vinales. Ad impressionare non è tanto il tempo del pilota della Yamaha, perché il suo 1'54"658 è più alto rispetto alla prestazione con cui aveva comandato ieri Alex Rins, ma il modo in cui ci è arrivato.

Lo spagnolo infatti ha infilato una sequenza di giri sotto al muro dell'1'55" e proprio al 40esimo dei suoi 41 giri si è piazzato in cima alla lista dei tempi. Maverick, che è anche quello che ha completato più giri, ha dimostrato quindi di essere messo piuttosto bene anche dal punto di vista del passo.

Alle sue spalle, staccato di 194 millesimi, c'è Danilo Petrucci, che si è rimasto al comando con la sua Ducati fino a pochi minuti prima delle 17 locali. In generale però le Desmosedici GP stanno andando abbastanza bene, perché Andrea Dovizioso è settimo davanti a Jack Miller, mentre Pecco Bagnaia è decimo, anche se questi tre sono rimasti sopra all'1'55". Oggi, tra le altre cose, il forlivese dovrebbe provare il nuovo forcellone.

Anche in casa Yamaha comunque le cose stanno andando piuttosto bene, perché in terza e quinta posizione troviamo le due M1 del Team Petronas, con la Spec A di Franco Morbidelli che per il momento è davanti alla factory di Fabio Quartararo. Entrambi comunque sono riusciti ad infrangere il muro dell'1'55". Discorso che vale anche per un ottimo Pol Espargaro, quarto ed autore di un grande passo avanti con la sua KTM rispetto a ieri.

Si potrebbe fare il discorso inverso invece per le Suzuki, con Joan Mir ed Alex Rins ancora lontano dalle prestazioni che hanno realizzato nella doppietta di ieri ed al momento occupano la sesta e la 12esima posizione. Ma è curioso anche che l'unica Honda presente nelal top 10 sia quella 2019 del giapponese Takaaki Nakagami.

Le tre moto RC213V 2020 invece sono decisamente più attardate, con i fratelli Marquez che si trovano in 15esima e 16esima posizione e Cal Crutchlow, che anche ieri si è lamentato di una moto difficilissima, in 20esima. Il campione del mondo in carica non è ancora al top con la sua spalla e fin qui ha messo insieme solo 22 giri, pagando quasi un secondo di ritardo.

Attardato anche Valentino Rossi, che con la sua Yamaha occupa la 13esima posizione. Anche il "Dottore" però fin qui ha girato poco, solo 16 giri, quindi questo può in parte spiegare il suo ritardo di nove decimi. Poco più avanti invece c'è la nuova Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro, che occupa l'11esima posizione, con qualche millesimo di margine sul pesarese, anche se va detto che anche lui fin qui ha messo insieme appena 8 passaggi.

Da segnalare, infine, una scivolata senza conseguenze che ha avuto per protagonista il rookie Brad Binder alla curva 4. Al momento il sudafricano sta perdendo anche lo scontro diretto interno alla KTM con Iker Lecuona, che lo precede in 17esima posizione.

Test MotoGP Losail, Giorno 2 - I tempi alle 17 locali