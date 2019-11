Test MotoGP Jerez: Yamaha e Ducati, cercasi conferme

Ancora poco più di 48 ore e poi il 2019 andrà a tutti gli effetti in archivio per la MotoGP. Prima però per tutte le squadra ci saranno altri due giorni di test importanti a Jerez de la Frontera, un tracciato più selettivo di quello di Valencia, dove potranno valutare le novità introdotte questa settimana a Valencia.

A partire dalla Yamaha, che ha monopolizzato le prime tre posizioni in entrambe le giornate al Ricardo Tormo. Maverick Vinales e Valentino Rossi proseguiranno con il lavoro di comparazione iniziato martedì e mercoledì, perché nel loro box avranno a disposizione una M1 2019 e quella dotata del telaio e del motore 2020, che ha dato dei primi riscontri interessanti.

Nel box Petronas a Valencia sono arrivate alcune piccole novità, come il forcellone in carbonio, ma sia Fabio Quartararo che Franco Morbidelli non hanno nascosto che gradirebbero poter provare il propulsore evoluto a Jerez, quindi sarà interessante vedere se la Casa di Iwata li asseconderà o meno.

In casa Honda, Marc Marquez proverà ad andare più in profondità con le novità della RC213V provate nei giorni scorsi, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sull'altro lato del box perché per la prima volta lavorerà con il team ufficiale il nuovo arrivato Alex Marquez.

Il campione del mondo della Moto2 salirà per la prima volta sulla RC213V 2020, dopo aver lavorato in sella ad una versione 2019 gestita dal Team LCR di Lucio Cecchinello in occasione dei test di Valencia. In casa HRC sarà quindi la prima volta della coppia formata dai fratelli di Cervera.

Sarà un test importante soprattutto per la Ducati, perché nella due giorni valenciana ha esordito il nuovo telaio, che sembra aver portato un progresso importante dal punto di vista del "turning" della Desmosedici GP. Per questo per Andrea Dovizioso sarà importante trovare delle conferme su una pista più probante come quella andalusa.

Nel box della Rossa bisognerà vedere poi se Danilo Petrucci sarà in grado di scendere in pista o meno, visto che a Valencia ha completato appena una decina di giri prima di essere costretto a fermarsi per una tendinite cronica alla spalla sinistra che gli provocava molto dolore dopo la caduta di domenica. In ogni caso, a dare una mano a "Desmodovi" ci sarà sicuramente Jack Miller nel garage Pramac.

Parlando sempre di Ducati sarà interessante capire anche cosa succederà in Avintia. Ieri Karel Abraham ha annunciato che la sua avventura con il team spagnolo è da ritenersi conclusa. La domanda che tutti si fanno quindi è se nella due giorni di Jerez ci sarà la prima uscita di Johann Zarco in sella alla Desmosedici GP o se bisognerà attendere ancora per la sua firma.

Passando alla Suzuki, i due piloti ufficiali Alex Rins e Joan Mir saranno affiancati anche dal collaudatore Sylvain Guintoli, portando avanti il lavoro di sviluppo con il motore ed il telaio 2020 della GSX-RR.

Curiosità anche in casa KTM, con Pol Espargaro che porterà avanti il lavoro con il nuovo telaio introdotto a Valencia, ma proverà anche delle novità sulla RC16. Inoltre Brad Binder ed Iker Lecuona proseguiranno il loro apprendistato con la categoria su un altro tracciato.

Non mancherà all'appuntamento l'Aprilia, anche se per la Casa di Noale bisognerà attendere lo shakedown di Sepang per vedere la rinnovata versione 2020 della RS-GP. Andrea Iannone ed Aleix Espargaro, dunque, porteranno avanti gli esperimenti di elettronica iniziati a Valencia, utili per la definizione del motore per il prossimo anno.