Test MotoGP Jerez, Turno 1: Marquez al top, Rossi terzo

Dopo oltre quattro mesi, finalmente la MotoGP è tornata ad accendere i motori a Jerez de la Frontera, con la prima ora e mezza di test collettivi in vista del debutto stagionale di questo fine settimana.

Verrebbe da dire che, nonostante la pausa forzata, la musica non è cambiata, perché al termine di questi primi 90 minuti di prove davanti a tutti troviamo il campione del mondo in carica Marc Marquez, che durante il lockdown ha avuto anche il tempo per guarire completamente dall'operazione alla spalla.

Il pilota della Honda è stato il solo capace di infrangere la barriera dell'1'38" con un 1'37"941 che lo ha posto subito al di sotto del record in gara del tracciato andaluso.

Lo spagnolo si è issato davanti a tutti proprio nel finale, quando abbiamo assistito ad uno stravolgimento abbastanza importante della classifica, che ha portato in seconda posizione la Suzuki di Alex Rins, staccata però di 252 millesimi.

Un altro che ha fatto un balzo in avanti deciso nel finale è stato Valentino Rossi, autore del terzo tempo a 281 millesimi da Marc. Il "Dottore" è stato quindi il migliore tra i piloti Yamaha, con l'astro nascente Fabio Quartararo quinto e Franco Morbidelli nono per i colori Petronas.

Più attardata invece l'altra M1 ufficiale di Maverick Vinales, con lo spagnolo che però sembra essersi concentrato sul passo gara, senza cercare la prestazione nei minuti conclusivi. Alla fine, infatti, occupa solamente la 13esima posizione con un ritardo di nove decimi.

Tra Rossi e Quartararo c'è la nota lieta di questo primo turno, ovvero l'Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro, che anche sul tracciato andaluso sembra aver trovato conferma dell'ottima impressione fatta durante i test invernali. In crescita anche il suo compagno Bradley Smith, fino a pochi minuti dal termine della top 10, ma alla fine 15esimo.

Sesto tempo per Cal Crutchlow, che si appresta quindi ad iniziare l'ultima stagione in sella alla Honda del Team LCR. E bisogna dire che il suo erede Alex Marquez non è stato particolarmente all'altezza, visto che non è andato oltre al 18esimo tempo con la seconda RC213V del factory team, staccato di 1"2 dal fratello Marc.

Per ora non hanno brillato le Ducati: la miglior Desmosedici GP è quella di Jack Miller, settimo a quattro decimi dopo essere stato però anche al comando per buona parte del turno. Decimo tempo invece per il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, mentre le due moto del team ufficiale sono in coda al gruppo.

Se per Andrea Dovizioso, autore di 22 giri, il 19esimo tempo si può giustificare con la convalescenza dall'operazione alla clavicola infortunata in una gara di cross. E' più complicato spiegare il motivo dell'enorme ritardo di Danilo Petrucci, accreditato del 20esimo tempo a 1"3 dalla vetta.

Concludiamo con le KTM: la miglior RC16 è stata quella del futuro pilota ufficiale Miguel Oliveira, autore dell'ottavo tempo a poco meno di mezzo secondo. Più staccato invece il futuro pilota Honda Pol Espargaro, 12esimo alle spalle anche della seconda Suzuki di Joan Mir.

Va detto però che sono ben quindici i piloti racchiusi nello spazio di appena un secondo e che nelle prime otto posizioni sono rappresentati tutti i sei marchi presenti in griglia. Insomma, gli ingredienti per una grande partenza sembrano esserci proprio tutti.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Spagna live su DAZN. Attiva ora