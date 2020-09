Test Misano: Yamaha prova con Rossi un nuovo scarico

Valentino Rossi chiude la sua avventura con il team Yamaha Factory alla fine di quest’anno e nel 2021 passerà al team Petronas, ma la Casa di Iwata continua ad avere fiducia nel nove volte campione del mondo, come dimostra il fatto che sia stato proprio il Dottore a provare un nuovo scarico sulla sua M1.

Sicuramente, il fatto che Valentino sia stato il prescelto per provarlo è perché è stato espressamente richiesto da lui e bisognerà aspettare le sue dichiarazioni a riguardo, che arriveranno al termine dei test. Si tratta di uno scarico molto grande e lungo, che sostituisce l’abituale che vediamo montato sulla M1, molto più piccolo e corto. Ma a cosa serve questo componente?

Ricordiamo che i problemi del motore di Yamaha, che ha dovuto scartare già tre propulsori del 2020 (uno di Valentino, uno di Maverick Vinales ed un altro di Franco Morbidelli), hanno costretto gli ingegneri ad abbassare il numero di giri del motore per poter dar loro una vita più lunga.

Un meccanico di MotoGP ha spiegato a Motorsport.com: “Se si cambia la parte finale dello scarico, su questa moto non si guadagna nulla a livello di prestazioni. Ma se si cambia tutto e si modifica il disegno del collettore, una differenza può esserci. Su un motore a due tempi, l’importanza dello scarico è fondamentale, ma su un motore a quattro tempi, una volta ottenuto il rendimento ottimo, qualsiasi cambiamento è poco significativo. Forse può aiutare a scaricare i gas ad alta temperatura e raffreddare la zona di uscita del motore. In potenza, non credo che ci sia una garanzia”.

Dopo un colloquio con un ingegnere, anche membro di un team MotoGP, la tesi va nella stessa direzione, anche se aggiunge un dettaglio significativo: “Con uno scarico grande si può cambiare un po’ la coppia a medio regime, ma in qualunque caso i cavalli di potenza massima saranno gli stessi. Forse a medio regime sono aumentati, ma li hanno mossi un po’ nella zona media, ma non credo che il problema risieda lì”.

Analisi dei gas di scarico

Come avevamo spiegato già due mesi fa, quando Motorsport.com aveva rivelato il grave problema di Yamaha con il motore 2020, uno dei sistemi che utilizzano i team per verificare se un propulsore ha problemi è l’analisi dei gas di scarico. Ma per quello bisogna avere dei sensori denominati termocoppia che lavorino alla temperatura giusta, cosa che non è conforme alla M1 del 2020.

Il problema di Yamaha è che i sensori che sono stati usati fino ad ora lavorano sotto i 1200 gradi ed ora hanno verificato che si ha bisogno di un sensore termocoppia che analizzi le emissioni a quel range di temperatura e forse questo nuovo scarico può ‘leggere’ i gas ad alta temperatura.