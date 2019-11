Termorace: ecco le termocoperte di MotoGP, Superbike e...

C'è più di quanto si veda per far andare veloce un mezzo su pista, sia a due o quattro ruote. Dalle sospensioni agli ingranaggi del motore, passando per i lubrificanti e molto altro ancora, sicuramente va sottolineato il lavoro delle termocoperte.

Si tratta di componenti importantissimi, che consentono ai piloti di poter sfruttare al massimo la gomma appena usciti dai box, senza dover perdere troppo tempo scaldando le mescole, avendo già un ottimo grado di grip e di conseguente sicurezza.

Chi conosce bene queste componenti è Termorace: azienda italiana ai cui vertici ci sono donne - bello sottolinearlo una volta di più, in un ambiente prettamente maschile - fornisce e segue da vicino i principali team e categorie del Motomondiale, Superbike, CIV, CEV ed altro ancora. Conosciamoli meglio in questo video realizzato ad EICMA.