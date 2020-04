Termorace: dalle termocoperte di MotoGP e WSBK alle mascherine

Una rete di solidarietà si è attivata nella città di Vicenza, precisamente a Bolzano Vicentino, a seguito dell’emergenza Coronavirus. Si sta concretizzando, un’iniziativa da parte del mondo imprenditoriale vicentino per aiutare e sostenere i concittadini che necessitano di maggiore supporto in tale difficile circostanza.

L’imprenditore tessile Valentino Scalco, titolare della Marco Polo srl, ha manifestato la sua disponibilità alla produzione di migliaia di mascherine protettive (in conformità al Decreto “Cura Italia”).

“Abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre risorse al fine di contribuire all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione carenti in questo momento, sperando che anche i nostri sforzi possano contribuire ad uscire il prima possibile da questa situazione di emergenza”.

Da decenni Marco Polo Srl è specializzata nella produzione di abbigliamento nautico e si avvale di una consolidata esperienza tecnica e nella ricerca di tessuti, traspiranti, idrorepellenti e antibatterici, gli stessi tessuti che oggi vengono utilizzati per la produzione di fasce/mascherine protettive, tessuti capaci di assorbire esalazioni e particelle di saliva, trattenendole e non rilasciandole, e che danno la possibilità di essere riutilizzati.

I modelli di fasce/mascherine possono essere lavati e sterilizzati in casa fino a 9 volte, rispettando così l’ambiente - una coscienza green è quella che guida da sempre la filosofia dell’azienda Marco Polo.

La capacità filtrante delle mascherine è stata costantemente monitorata durante la realizzazione da un laboratorio certificato di ricerca e analisi tessili, i cui dati risultanti sono stati trasmessi al Ministero/Istituto Superiore di Sanità.

Un’iniziativa preziosa in un momento in cui le mascherine, contro il Virus Covid-19, sono difficilmente reperibili e in attesa che le stesse siano rese disponibili alla popolazione.

La Marco Polo srl è inoltre produttrice e licenziataria mondiale del brand TERMORACE, termocoperte professionali da moto, presente nel mercato da oltre 15 anni e contraddistinto nel settore per le caratteristiche di affidabilità e qualità del prodotto Made in Italy.

Per questo motivo è un punto di riferimento per i Team dei campionati MotoGP, WSBK e molti altri.