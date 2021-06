Tegola Morbidelli: si deve operare al ginocchio infortunato

Questa settimana sta andando di male in peggio per Franco Morbidelli. Nella giornata di martedì, il pilota della Yamaha Petronas è stato costretto a rinunciare alla trasferta di Assen, perché durante un allenamento ha accusato un risentimento al ginocchio sinistro, già infortunato in precedenza.

A seguito di ulteriori controlli, nella serata di oggi la squadra malese ha annunciato che il pilota italiano sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nella giornata di domani, cosa che invece il vice-campione del mondo avrebbe preferito rimandare al termine della stagione.

"In seguito alle conseguenze di un precedente infortunio che si è riacutizzato martedì durante una sessione di allenamento, e alla luce dei risultati evidenziati dai test effettuati in questi giorni, Franco ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico domani, venerdì 25 giugno", spiega la nota diffusa dalla squadra.

Che poi prosegue: "Il professor Maurilio Marcacci e la sua equipe interverranno per risolvere il problema al menisco ed al crociato anteriore del ginocchio sinistro di Franco. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero".

Anche se per il momento non ci sono indicazioni chiare, il momento in cui si è verificato l'infortunio potrebbe permettere a Morbidelli di recuperare con relativa calma, anche se quando ci sono di mezzo dei legamenti è sempre meglio non avere troppa fretta.

Dopo il Gran Premio d'Olanda, nel quale sulla sua M1 salirà lo statunitense Garrett Gerloff, la MotoGP infatti avrà una lunga pausa estiva che terrà i motori spenti fino al weekend dell'8 agosto, quando si correrà il Gran Premio di Stiria. Questo vuol dire che Franco avrà a disposizione ben cinque settimane per recuperare e fare riabilitazione.

Quello al ginocchio sinistro è un problema che ormai Morbidelli si trascinava da parecchio, dai tempi della Moto2, che era emerso in occasione di una sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Durante una prova di cambio moto in vista di un possibile "flag to flag", il ginocchio gli aveva ceduto, facendolo rovinare al suolo insieme alla sua M1.