Tegola Bagnaia: la tibia è fratturata, si deve operare!

Le notizie che arrivano da Brno purtroppo sono pessime per Pecco Bagnaia. Nella caduta alla curva 1 avvenuta nei minuti conclusivi del primo turno di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca, il pilota del Pramac Racing ha subito la frattura della tibia destra.

Inizialmente si temeva per il ginocchio, che si era immediatamente gonfiato, ma poi con il passare del tempo si è iniziato a temere proprio per la tibia e le radiografie effettuate all'ospedale di Brno hanno confermato la presenza di una frattura, che necessità anche un intervento chirurgico.

Cosa che è stata confermata dal team manager Francesco Guidotti ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD: "Le radiografie evidenziano una frattura alla tibia, che andrà sicuramente operata. Adesso sta facendo la risonanza magnetica per capire se c'è un interessamento dei legamenti".

Nelle prossime ore verrà deciso come e dove intervenire, ma sicuramente Pecco sarà riportato in Italia: "Appena abbiamo informazioni più dettagliate, decideremo come, dove e quando operarlo, però sicuramente il più velocemente possibile. Rientrerà in Italia al 100%, dove è ancora da decidere in base alla tipologia di intervento da fare".

Oltre al gara di Brno, Bagnaia dovrà rinunciare sicuramente anche all'Austria, quindi nelle prossime ore sarà scelto il sostituto, che molto probabilmente sarà il collaudatore Michele Pirro: "Entro oggi, massimo domani, decideremo il sostituto per l'Austria e Michele è il primo candidato".

Una brutta tegola per Bagnaia, che nelle prossime gare si sarebbe dovuto giocare un posto nella squadra ufficiale, dopo essere già stato confermato ufficiosamente dalla Ducati per il 2021. Ora per lui diventa molto probabile la permanenza nel Pramac Racing.

