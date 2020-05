Ducati, Tardozzi conferma: "Pensiamo a Miller ufficiale"

Quanche giorno fa, Francesco Guidotti, team manager del Pramac Racing, aveva anticipato che molto probabilmente il prossimo anno Jack Miller farà il salto verso la squadra ufficiale della Ducati, rivelando che gli risultava che le due parti fossero ormai piuttosto vicine ad un'intesa.

Un salto che sarebbe meritato per l'australiano, che nella seconda parte del 2019 ha mostrato un'importante maturazione, salendo sul podio in tre delle ultime sei gare della stagione, portando in tutto a cinque i suoi piazzamenti nella top 3 dello scorso anno.

Ora però è arrivata anche una conferma direttamente da Borgo Panigale. Il team manager Davide Tardozzi ha infatti spiegato ai microfoni di BT Sport che in effetti sono in corso delle discussioni riguardo ad un possibile approdo di "Jackass" nella squadra ufficiale della Rossa e che a breve sarà presa una decisione definitiva.

"Stiamo pensando a Jack nel Factory Team. Ovviamente dobbiamo gestire la situazione senza pressione, perché i due piloti che formeranno la squadra ufficiale saranno tra i cinque che sono già sotto contratto con noi attualmente" ha detto Tardozzi.

"Jack ha fatto delle cose molto buone alla fine della scorsa stagione, quindi riteniamo che sia una possibilità. Ne stiamo discutendo internamente e ne stiamo discutendo con Jack, ma non abbiamo ancora preso una decisione. Siamo molto vicini a prendere una decisione su di lui, ma non c'è ancora niente di fatto" ha concluso.