Tanti auguri a Marc Marquez: 27 anni di successi

Un perverso scherzo del destino ha voluto che Marc Marquez nascesse un giorno dopo Valentino Rossi, a distanza di 14 anni. Il rider di Cervera in queste ultime stagioni ha letteralmente soppiantato il Dottore nel ruolo di dominatore assoluto della MotoGP. A 27 anni il suo score è da brividi: 8 titoli vinti, 82 successi, 134 podi e 90 pole.

Eppure la storia di Marc Marquez nel Motomondiale non era cominciata con le stigmate del predestinato come è capitato a qualche altro suo collega poi caduto in disgrazia. Lo spagnolo, infatti, nelle prime due stagioni in 125 mise insieme solo 2 podi e diversi ritiri prima di esplodere clamorosamente nel 2010 portando a casa il titolo Mondiale.

Anche qui il destino sembra divertirsi facendo vincere la prima corona iridata allo spagnolo l'anno dopo l'ultima vinta dal Dottore. Da quella stagione però per Marc partirà una lunga scalata che nel giro di pochi anni lo porterà in vetta al Motomondiale come uno dei piloti più vincenti di sempre.

In questo 2020 il pilota iberico punta ad eguagliare già Valentino per numero di Mondiali vinti. Per lui però non sarà semplice. Una spalla malandata e una Honda poco tonica sinora fanno presagire una stagione difficile. Sinora però Marquez ci ha sempre abituato a colpi di coda clamorosi e chissà che anche stavolta non ci sorprenda. Una cosa è certa: a 27 anni è il punto di riferimento di questa MotoGP. Tanti auguri Marc.

