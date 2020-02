Svelata la livrea della Honda LCR di Crutchlow

La nuova stagione della MotoGP è alle porte ed il team LCR Honda ha svelato oggi la livrea della RC213V che scenderà in pista quest’anno e che sarà affidata a Cal Crutchlow. Per il sesto anno consecutivo, il britannico sarà in forza al team di Lucio Cecchinello, che presenta una moto visivamente non troppo diversa da quella dello scorso anno.

Il team LCR Honda ha già rivelato che durante il corso dell’anno la livrea cambierà diverse volte, in quella che potrebbe essere l’ultima stagione di Cal Crutchlow. Lo stesso pilota ha affermato infatti di non voler continuare a correre ancora per molto.

Crutchlow, proprio con la squadra clienti della Casa alata, ha conquistato la sua prima vittoria a Brno nel 2016, replicando poi il successo in altre due occasioni, a Phillip Island nello stesso anno e nel rocambolesco Gran Premio dell’Argentina nel 2018. In questa nuova stagione, il pilota inglese spera di poter sfruttare al massimo il potenziale della Honda, che ha già provato nei test di Sepang di due settimane fa.

Continuerà a lavorare sulla moto anche nei test in Qatar, in programma questo fine settimana, per poter migliorare alcuni aspetti di cui non è particolarmente soddisfatto. In particolare l’anteriore è l’area che lo ha soddisfatto meno in Malesia, portandolo ad affermare che è anche peggio di quella del 2019.