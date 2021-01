Suzuki, Sahara: "Non ci perderemo senza Brivio"

Shinici Sahara, project leader della Suzuki in MotoGP, ha confermato in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del team che Davide Brivio non sarà sostituito da un manager esterno nella stagione 2021.

In questa conversazione, Sahara insiste sul fatto che la notizia della partenza di Brivio è stata uno shock per la Suzuki.

"E' stata una notizia shock. Apprezzo molto quello che Davide ha fatto da quando è entrato in Suzuki, arrivando all'inizio, quando il progetto era appena creato ed aiutandoci a crescere come team. Però non credo che ci perderemo senza di lui, perché guardiamo sempre alle cose nello stesso modo e siamo d'accordo sulla direzione da prendere. Abbiamo anche del personale esperto che ci aiuterà a gestire la cosa. Ho piena fiducia nella struttura della squadra e nelle altre persone che hanno contribuito a costruirla".

Sahara ha quindi mandato un messaggio a tutti i membri della squadra, rassicurandoli.

"Quando Davide ci ha dato la notizia, tutto lo staff della squadra è rimasto sorpreso, ovviamente. Ma in breve tempo ci siamo concentrati sui passi successivi per superare insieme questa situazione. Saremo più uniti che mai, perché tutti noi amiamo questo marchio, questa squadra, e daremo il 150% per andare avanti nel modo migliore".

Il giapponese è fiducioso che la Suzuki potrà continuare a perseguire i propri obiettivi.

"A mio parere, (la partenza di Brivio) non dovrebbe avere alcun effetto d'ora in poi. Lavoreremo come sappiamo, e anche più di prima, ora che abbiamo vinto il campionato. Il nostro atteggiamento non è mai cambiato: il nostro obiettivo è quello di lottare di nuovo per il titolo con Mir e Rins".

Il project leader è convinto che l'impegno dei piloti non cambierò minimamente per puntare ai loro obiettivi.

"Non influirà sulla capacità dei nostri piloti di lottare per il campionato. Siamo già campioni ed abbiamo due grandi piloti, giovani e talentuosi. Sanno come affrontare problemi o situazioni difficile, oltre a gestire la pressione in ogni momento. Da questo punto di vista non sono affatto preoccupato. Sono entrambi super professionisti e sono pronti per il campionato 2021".

Non arriverà nessuno da fuori

Come riportato da Motorsport.com, la Suzuki non cercherà un dirigente esterno per sostituire Brivio.

"Penso che possiamo gestire la situazione con le persone all'interno della Suzuki, ed è il modo migliore per noi. Sappiamo chi siamo, come lavoriamo, come interagiamo e di cosa abbiamo bisogno. Non stiamo cercando un dirigente esterno a questo punto, cercheremo di gestirci da soli".

Sahara stesso avrà una maggiore responsabilità e parte del lavoro di Brivio sarà diviso tra lo staff attuale.

"E' sempre necessario regolare tutta la struttura della squadra per ottenere il meglio da ogni membro come procedura standard, anche se Davide non se ne fosse andato. Ma penso che tutti siano abbastanza professionali e che abbiano le conoscenze per andare avanti nel miglior modo possibile", ha concluso.