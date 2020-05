Suzuki pensa al futuro: ufficiale il rinnovo biennale di Mir

Nel tempo della pandemia da COVID-19 il team Suzuki Ecstar, quello ufficiale della Casa giapponese, ha concesso il bis e, dopo aver ufficializzato il rinnovo di Alex Rins, ha fatto lo stesso con Joan Mir.

Il talentuoso spagnolo, 22enne e nativo di Palma di Maiorca, ha firmato un rinnovo di contratto di 2 anni e questo permetterà alla Suzuki di presentarsi anche nelle stagioni 2021 e 2022 con la stessa line up piloti di queste ultime 2 stagioni.

L'obiettivo del team è proseguire la crescita evidente dei propri piloti e arrivare a presentare una line up in grado di poter vincere il titolo nel corso dei prossimi anni.

"Siamo davvero molto felici di aver trovato un accordo con Joan Mir e di averlo con noi anche per i prossimi 2 anni", ha dichiarato Davide Brivio. "Siamo anche contenti di avere un team così giovane, con piloti così forti come Alex e Joan".

"Rinnovare con entrambi è sempre stato il nostro obiettivo. Questo ci permetterà di guardare al futuro con tanta fiducia. Vorrei ringraziare Joan per aver riposto ancora fiducia in noi, ma anche Suzuki Motor Corporation per supportare il team".

Queste invece le prime dichiarazioni di Joan Mir dopo aver rinnovato per 2 anni con la Suzuki: "Sono estremamente felice di aver rinnovato con Suzuki per 2 anni. Rinnovare è stata la miglior cosa che potesse capitarmi ed è un sogno che si realizza nuovamente".

"Eé davvero importante per me continuare con Suzuki perché avrò ancora più tempo per imparare, per mostrare il mio potenziale. 2 anni possono passare rapidamente, ma sono pronto per alzare il mio livello e sto lavorando ogni giorno per fare in modo che questo accada".

"Sono felice a livello personale perché ho un team molto forte attorno a me. Voglio davvero ringraziare tutti in Suzuki per la fiducia che hanno riposto in me, vedremo se riusciremo a centrare gli obiettivi che siamo in grado di cogliere".