Suzuki GSX-RR 2021: lo streaming dalle ore 10:00

Gli ultimi saranno i primi. O meglio, in questo caso sono i primi ad essere gli ultimi. Tra le presentazioni delle squadre della MotoGP 2021, mancava all'appello solo quella dei campioni del mondo della Suzuki, che hanno atteso proprio il primo giorno dei test collettivi in Qatar per svelare del GSX-RR.

Ieri c'è stato lo shakedown, nel quale sono scesi in pista anche i collaudatori Sylvain Guintoli e Takuya Tsuda, ma da oggi si comincia a fare sul serio, con in sella il campione del mondo in carica Joan Mir ed il suo compagno Alex Rins, terzo alla fine del campionato 2020. In attesa di vederle in pista, potete intanto gustarvi la diretta streaming della presentazione. Non dovete fare altro che fare play sul video qui sopra.