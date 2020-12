Suzuki annuncia Monster come sponsor per il 2021

Suzuki, che dal suo rientro in MotoGP nel 2015 non ha mai contato sul supporto di uno sponsor principale, ha annunciato oggi l’accordo con Monster, che nel 2021 diventerà sponsor, decorando una parte della carena delle moto di Alex Rins e del nuovo campione del mondo Joan Mir.

Il team non ha reso nota la durata di tale accordo, che sarà pluriennale, ma confida nel fatto che la collaborazione cresca e si consolidi nei prossimi anni. L’azienda statunitense che produce bevande energetiche è presente da anni nel mondiale con diverse forme di sponsorizzazione. In questa stagione per esempio ha dato il nome ai Gran Premi di Catalogna e Repubblica Ceca. Nel 2019 inoltre è diventata sponsor principale di Yamaha, team con cui proseguirà anche nel 2021.

Oltre alla sponsorizzazione di eventi e team, Monster vanta accordi con piloti, come Mir e Rins. Questo ha facilitato anche l’impegno con Suzuki, che diventerà una squadra Monster, come fino ad ora lo è stata Yamaha.