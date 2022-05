Suzuki ammette che sta discutendo con Dorna l'addio alla MotoGP

Carica lettore audio

Ora ci sono anche i crismi dell'ufficialità o quasi: questa mattina la Suzuki ha annunciato che sta discutendo con Dorna per concretizzare la sua uscita dalla MotoGP alla conclusione di questa stagione.

La bomba era deflagrata nel paddock di Jerez lunedì scorso, alla conclusione dei test collettivi, quando il project leader Shinichi Sahara aveva convocato la squadra per annunciare la decisione arrivata dal Giappone di chiudere il programma nella classe regina alla fine del 2022.

Dopo l'anticipazione data il giorno stesso da Motorsport.com, per il giorno successivo si attendeva il comunicato che avrebbe messo nero su bianco la fuga della Casa di Hamamatsu, che si è vista costretta a prendere questa decisione a causa della pesante crisi economica che sta affrontando.

Invece è stata la Dorna a diffondere una breve nota, ricordando ai giapponesi che non avrebbero potuto prendere questa decisione in maniera unilaterale, visto che si erano già impegnati con il promoter per rimanere in MotoGP fino al 2026.

A quel punto ci sono stati diversi giorni di silenzio, ma la Suzuki non poteva permettersi di entrare nel weekend del GP di Francia senza dichiarare qualcosa di ufficiale. Una situazione che avrebbe messo in pesante difficoltà lo staff della squadra, giustamente già turbato da questa pesante situazione, al suo arrivo a Le Mans.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questa mattina, dunque, è stato diffuso questo breve comunicato che ha confermato tutta la vicenda: "Suzuki Motor Corporation sta discutendo con Dorna la possibilità di terminare la sua partecipazione alla MotoGP alla fine del 2022", recita la nota.

"Purtroppo, l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo dell'automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane verso lo sviluppo di nuove tecnologie".

"Vorremmo esprimete la nostra più profonda gratitudine al nostro Team Suzuki Ecstar, a tutti coloro che hanno sostenuto le attività motociclistiche di Suzuki per molti anni e a tutti i tifosi di Suzuki, che ci hanno dato il loro supporto entusiasta".

Per la Suzuki si tratta del secondo addio alla MotoGP nello spazio di poco più di 10 anni, visto che aveva già salutato alla fine del 2011, per poi rientrare nel 2015 con la nuova struttura realizzata da Davide Brivio, che nel 2020 aveva portato anche alla conquista del titolo iridato con Joan Mir.

Proprio il pilota maiorchino, che era prossimo al rinnovo, viene dato come possibile obiettivo di mercato della Honda per andare ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale. Più difficile da definire al momento invece il futuro di Alex Rins, nonostante lo spagnolo abbia vissuto fin qui una stagione molto positiva, ad eccezione proprio dell'ultima gara a Jerez.