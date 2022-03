Suppo: "Dovrò adattarmi alla Suzuki, ma ognuno ha il suo stile"

Carica lettore audio

Una delle notizie più importanti nei giorni precedenti all'inizio della stagione 2022 della MotoGP è stato l'annuncio dell'ingaggio Livio Suppo come nuovo team manager della Suzuki, che dopo la partenza di Davide Brivio all'inizio del 2021 aveva lasciato vacante questa posizione strategica.

Anche se la Suzuki ha aspettato fino all'ultimo momento per cercare di riprendersi Brivio, che alla fine ha annunciato che continuerà a lavorare per la Alpine nelle corse automobilistiche, la parola data project leader Shinichi Sahara, che aveva promesso colmare questa lacuna prima dell'inizio della stagione, ha velocizzato la firma di Suppo, che è stata finalizzata in poche ore.

"Sahara, all'ultimo minuto, mi ha chiamato per chiedermi se ero interessato a tornare in MotoGP, e onestamente, ho pensato che fosse una grande opportunità per tornare in questo grande sport, con grandi piloti, ed eccomi qui", ha spiegato Suppo in una video intervista pubblicata da Suzuki sui suoi social media.

Dopo undici stagioni con la Ducati e otto con la Honda, Suppo è stato fuori dal paddock per quattro anni, un periodo in cui la MotoGP ha subito grandi cambiamenti ed è diventata più equilibrata.

"La prima cosa è congratularsi con Dorna e la MSMA (associazione dei costruttori), che hanno fatto un grande lavoro. Soprattutto con l'introduzione del fornitore unico della centralina, il livello delle moto sta diventando sempre più simile, e questo è molto positivo per lo spettacolo. L'altro lato della medaglia è che questa uguaglianza rende tutto più difficile di prima per i piloti, perché il livello di concorrenza è ancora più alto", ha detto.

Il manager italiano spera di compensare questa lunga assenza facendo leva sulla sua vasta esperienza.

"Onestamente, non sono così preoccupato del fatto che sono stato via per quattro anni, perché più di 20 anni di esperienza non possono essere 'cancellati' da un giorno all'altro. È vero che arriverò poco prima della prima gara, ma conosco il paddock e conosco alcune delle persone della squadra, quindi sono fiducioso di poter iniziare a lavorare fin dall'inizio".

In questo senso, una delle incognite è se Suppo continuerà con il lavoro di Brivio o cercherà di imporre il suo stile personale in questa nuova fase.

"Ognuno ha il suo stile e ogni squadra ha le sue caratteristiche, quindi sono sicuro che dovrò ascoltare molto tutte le persone della squadra. Farò del mio meglio per fare un buon lavoro e adattarmi allo stile di Suzuki, ma porterò anche un po' della mia esperienza personale.

Una delle più grandi sfide che Suppo deve affrontare, a breve termine, è decidere la formazione dei piloti per la prossima stagione, con Joan Mir e Alex Rins che hanno entrambi i contratti in scadenza alla fine di quest'anno.

"Sono contento di entrambi i piloti. Penso che Suzuki, dal suo ritorno, sia stata molto intelligente nella scelta di buoni piloti, entrambi hanno già dimostrato di essere in grado di vincere delle gare. Inoltre, la moto, dall'esterno, sembra aver fatto un grande passo avanti rispetto all'anno scorso. Ho visto i risultati dei test e mi sembra che siano felici, e credo davvero, e farò del mio meglio, per rendere la Suzuki uno dei principali contendenti al titolo", ha concluso Suppo.