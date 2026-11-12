Analisi

MotoGP Qatar

Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici

Nonostante la normalità che ha regnato nel paddock durante l’ultimo Gran Premio del Qatar di MotoGP, il tremendo logoramento provocato dal conflitto apertosi tra i piloti e l’organizzazione lascia cicatrici che richiedono la disponibilità di entrambe le parti per potersi rimarginare.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 12 nov 2026, 10:08

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel corso dell’ultimo mese e mezzo, i piloti hanno progressivamente alzato i toni delle dichiarazioni nel tentativo di fare pressione sul promotore del campionato, deciso invece a rispettare il contratto con il Governo del Qatar, che prevedeva l’obbligo di disputare la gara a meno che non fosse possibile invocare una causa di forza maggiore. Diversi Paesi rappresentati nel paddock consigliavano ai propri cittadini di rinviare qualsiasi viaggio nella zona, a seguito della guerra tra il fronte composto da Stati Uniti e Israele e l’Iran. Non trattandosi di un divieto esplicito, tale raccomandazione non aveva la necessaria forza legale per giustificare una cancellazione senza incorrere nella violazione dell’accordo. Di fronte a questa situazione, i dirigenti di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), titolare dei diritti di sfruttamento del Mondiale, hanno ritenuto sufficienti le garanzie ottenute dall’amministrazione qatariota, che si era impegnata a farsi carico della copertura di eventuali conseguenze legate a un’escalation del conflitto latente.

Nel corso delle ultime settimane sono emersi alcuni dettagli delle discussioni tra i piloti e MGPSEG, che permettono di farsi un’idea dell’elevatissima tensione dello scontro. Un confronto che, osservato con un minimo di prospettiva, lascia sul campo più sconfitti che vincitori. Il danno maggiore riguarda l’immagine della MotoGP, che esce da Losail fortemente indebolita dalla frattura emersa tra i principali protagonisti dello spettacolo e coloro che gestiscono il contesto nel quale essi competono. Sebbene ciascuno difenda i propri interessi, in questa crisi si è sentita la mancanza di una voce dai toni concilianti, uno strumento molto utile in situazioni di questo tipo.

Nessuna persona dotata di buon senso potrebbe ritenere che andare a correre a Doha in questo momento fosse la soluzione ideale. Il fatto è che questo non è un mondo ideale e sarebbe opportuno non banalizzare la posizione di chi deve assumersi la responsabilità di decidere se cancellare o meno la gara. Fondamentalmente, per tutte le conseguenze che una simile decisione avrebbe comportato. Non parliamo soltanto dell’aspetto economico, ma anche del messaggio che sarebbe stato trasmesso e delle possibili ripercussioni che avrebbe potuto generare. Basti pensare ai Gran Premi di Formula 1 in Qatar e ad Abu Dhabi, in programma tra poche settimane. Sarebbe interessante sapere che cosa avrebbero fatto tutti quei coraggiosi che si sono scatenati sui social network, alimentando tensione e allarmismo, se fossero stati loro a dover prendere la decisione. Tutto il clamore che avevano sollevato ha lasciato spazio al più assoluto silenzio una volta concluso l’evento, senza il minimo incidente e senza che da parte loro ci fosse alcuna riflessione. Dopo aver monetizzato questo episodio raccogliendo qualche nuovo follower, all’orizzonte c’è sempre un altro argomento a cui aggrapparsi per fare baccano. E, se non sarà così, basterà aspettare.

Tuttavia, la manifesta meschinità di pochi non esonera dalle proprie responsabilità coloro che dovrebbero sapersi collocare al di sopra delle parti. Ai piloti, individualisti per natura, non si può chiedere di tutelare gli interessi comuni del campionato. Questo compito spetta a chi è al comando. La vicenda del Qatar merita un profondo esercizio di introspezione da parte dell'organizzazione, affinché si cerchi di evitare che l'immagine della MotoGP venga esposta a un logoramento come quello subito nell'ultimo mese.

Il fatto che all'interno dello stesso ecosistema convivano realtà tanto diverse, come quelle dei piloti e dei dirigenti, non esonera né gli uni né gli altri dal fare il possibile per avvicinare le rispettive posizioni. In questo processo è evidente che gli strumenti a disposizione di chi vive quotidianamente il lato più politico dello sport siano ben più potenti di quelli di chi si concentra essenzialmente sul guidare più velocemente dei propri avversari. Gli ultimatum, come quello presentato a Sepang, non dovrebbero trovare spazio in un ambiente in cui, almeno in teoria, tutti i soggetti coinvolti perseguono lo stesso obiettivo. E se si è arrivati a quel punto, coinvolgendo persino gli avvocati, è stato certamente a causa della mancanza di empatia e di volontà di mediazione emersa durante quegli incontri, la cui tensione è arrivata a livelli inverosimili: minacciare l'applicazione di sanzioni sportive è una linea rossa che, per il bene del campionato, non si dovrebbe mai arrivare a sfiorare. Alla luce di tutto ciò, le dichiarazioni rilasciate a Motorsport.com la stessa domenica da Carlos Ezpeleta, direttore sportivo aggiunto della MotoGP, direttamente da Losail, vanno interpretate come un piccolo spiraglio di speranza, che invita a pensare che non tutto sia perduto:

«È vero che siamo stati più esposti rispetto ad altri sport che hanno visitato questa zona, e ciò è dovuto al clamore che si è creato. È qualcosa che dovremo gestire meglio in futuro. Probabilmente dobbiamo migliorare il nostro lavoro con i team e con i piloti. Da ogni esperienza si impara qualcosa e cercheremo di fare meglio in futuro».

Un discorso a parte merita la decisione di Yamaha Factory Racing di vietare ai propri dipendenti di recarsi in Qatar, sulla base di una clausola presente nei contratti di lavoro. Pur trattandosi di una disposizione assolutamente legittima e rispettabile, ci mancherebbe altro, è difficile non chiedersi se non fosse possibile trovare una soluzione meno dannosa rispetto a un comunicato diffuso alle sei del pomeriggio della domenica precedente, una volta concluso il Gran Premio della Malesia, con la conseguente replica e condanna da parte di MGPSEG.

Le lacune organizzative sono state ampiamente messe in evidenza. Ma anche i piloti hanno i loro compiti da svolgere. Com'è naturale, cercano di utilizzare le proprie armi secondo la convenienza, anche se talvolta finiscono per mostrare i propri limiti. In determinati dibattiti, il loro ruolo si limita a quello che li definisce: piloti. Questa volta, tuttavia, hanno fatto un passo avanti per affrontare una questione decisamente più complessa. Sebbene i loro dubbi sull'opportunità di correre a Losail fossero comprensibili e assolutamente legittimi, la loro posizione di vulnerabilità, non soltanto nei confronti dei dirigenti del Mondiale ma anche delle rispettive squadre, li ha messi con le spalle al muro e li ha lasciati quasi senza parole. Probabilmente erano consapevoli della complessità della situazione nella quale si erano infilati e delle ritorsioni a cui avrebbero potuto esporsi. Da questo punto di vista, la mancanza di unità tra loro è allarmante.

È difficile immaginare una circostanza più favorevole di questa per organizzarsi, una volta per tutte, attorno a un'associazione che li rappresenti come categoria. Ma la frammentazione non ha riguardato soltanto loro: è emersa chiaramente anche nel rapporto con le rispettive scuderie, diventando evidente agli occhi di chiunque volesse accorgersene. A quindici giorni dall'inizio del Gran Premio del Qatar di Formula 1, sembra impensabile che simili divergenze possano ripresentarsi anche in quell'ambiente, dove ciascuno sa perfettamente che cosa c'è in gioco e dove le minacce non vengono sbandierate apertamente, ma avanzate con un sorriso e una tazza di caffè in mano.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Oriol Puigdemont





MotoGP | Jorge Martin conferma che si recherà in Qatar per provare a correre



MotoGP



MotoGP



Qatar



7 g



MotoGP | Jorge Martin conferma che si recherà in Qatar per provare a correre





MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar



MotoGP



MotoGP



Malesia



10 g



MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar





MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"



MotoGP



MotoGP



Malesia



10 g



MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"

More from

Red Bull KTM Factory Racing





MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"



MotoGP



MotoGP



Qatar



3 g



MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"





MotoGP | Acosta: "Questa volta non è stata la pressione, la gomma davanti è rimasta fredda e non capiamo perché"



MotoGP



MotoGP



Qatar



3 g



MotoGP | Acosta: "Questa volta non è stata la pressione, la gomma davanti è rimasta fredda e non capiamo perché"





MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"



MotoGP



MotoGP



Qatar



5 g



MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"

Ultime notizie





Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 min



Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici





MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



45 min



MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"





F1 | Cadillac: c'è Bottas in bilico, mentre TWG spinge per Herta. Cresce la candidatura di Vesti



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



1 h



F1 | Cadillac: c'è Bottas in bilico, mentre TWG spinge per Herta. Cresce la candidatura di Vesti





Sanna: "I costi per la nuova McLaren GT3 dovranno essere contenuti rispetto alla 720S"



WEC



WEC WEC 1 h



Sanna: "I costi per la nuova McLaren GT3 dovranno essere contenuti rispetto alla 720S"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti