Su Sky proseguono i "MotoGP Days"

Continuano su Sky Sport MotoGP i “MotoGP days”, un palinsesto dedicato ai grandi campioni del presente e del passato che hanno fatto la storia del Motomondiale. Ogni giorno dalle 18, sarà possibile rivedere in onda le gare più spettacolari e gli speciali più emozionanti di un pilota diverso. E sul sito skysport.it, un approfondimento quotidiano curato da Paolo Beltramo.

Dopo l’appuntamento di oggi con Waine Rainey e Kenny Roberts, domani, martedì 7 aprile, protagonista dei “MotoGP days” Luca Cadalora. Le successive giornate saranno dedicate a Spencer & Mamola (mercoledì 8 aprile) e allo Sky Racing Team VR46 (giovedì 9 aprile), poi a Dani Pedrosa (venerdì 10 aprile) e a Jorge Lorenzo (sabato 11 aprile).

Anche il canale Sky Sport F1 ripercorre le stagioni dell’era contemporanea e dedica l’intera settimana (da domani a sabato) al racconto del Mondiale 2015. Sempre sul canale 207, continua la rubrica #IoRestoACasa Vanz, in cui Carlo Vanzini, guardando la F1 in tv sul divano di casa in compagnia del figlio, gli mostra e gli spiega i fatti più significativi della storia della F1. Il tema della terza puntata, on air da domani alle 18, sarà il caos generato dalle safety car.