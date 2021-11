'Striscia' premia Valentino Rossi con un Tapiro di... diamanti!

'Striscia la Notizia' ha consegnato un altro Tapiro a Valentino Rossi, ma stavolta del tutto unico.

Il TG satirico che va in onda su Canale 5 ha voluto omaggiare il 'Dottore', al ritiro dal Motomondiale dopo 9 titoli conquistati in una carriera fantastica.

Stavolta però non si è trattato del solito Tapido d'Oro - che solitamente viene dato a chi è protagonista di fatti ed episodi controversi - bensì di una versione particolare riservata al pilota di Tavullia.

L'inviato della rete Mediaset, Valerio Staffelli, ha intercettato Rossi a Milano; in una saletta dell'albergo dove il marchigiano allogiava, è stato posto il Tapiro di Diamanti, speciale trofeo per celebrare la sua incredibile carriera.

"E' bello, ma questo non mi sembra da pensione... lo vedo più da sera, è elegante, carico!", ha detto Valentino piuttosto sopreso.

"Il ritiro? Per me questo è un momento normale, essendo alla fine del campionato. Sarà più dura semmai l'anno prossimo vedere gli altri che ricominceranno".

"Scegliere di fermarsi è stato difficile, perché ti vengono i ripensamenti. Sei in continuo combattere tra sì e no, no e sì".

"Alla fine comunque è stata quella giusta, e poi non sono mica in ferie o in pensione. Continuerò a fare il pilota e correrò in macchina".

A questo punto, Staffelli ha continuato a sfornare regali per Valentino, cominciando con un cartellone tipico dei 'lavori in corso', facendo riferimento alle vignette che ritraevano Rossi vestito da anziano che si apposta ai cantieri.

A seguire, palloni da calcio e basket, racchette da tennis e infine, la chicca: una carrozzina a... due ruote, per insegnare ad impennare alla figlia in arrivo a marzo 2022.

"Sono un polisportivo!", ha detto il #46 dopo un paio di palleggi.

"La foto di me vestito da anziano l'ho vista, me l'hanno mandata tutti i miei amici. Ma avrò tempo anche per andare a vedere i lavori!"

"La carrozzina è bellissima, essendo una bambina vedremo cosa farà... intanto con questa proviamo a farle fare due pieghe!"