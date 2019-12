Stoner ringrazia per la reazione commossa alla sua malattia

Questa settimana, il campione australiano ha svelato nel corso di un'intervista che, ancora una volta, sta affrontando un grave episodio di sindrome da stanchezza cronica, come gli era già capitato diversi anni fa, quando era ancora impegnato in MotoGP.

Durante questa intervista, Stoner ha ammesso che, nonostante abbia solamente 34 anni, è completamente senza forze: "Non ho l'energia per guidare. Se lo facessi, mi costringerebbe a stare una settimana intera sul divano".

Dopo essersi reso conto della situazione, Stoner ha ricevuto molti attestati d'affetto e supporto da ogni angolo del pianeta, sia dai suoi tifosi che dal mondo delle due ruote.

Una reazione che ha commosso l'australiano, che sabato ha voluto ringraziare per tutto il supporto ricevuto tramite i social network.

"Sono commosso dalla risposta al recente podcast in cui ho condiviso la mia sfida contro la sindrome da fatica cronica. Grazie a tutti i tifosi e al mondo delle moto per i pensieri e gli auguri. Per me significano molto!" ha scritto Casey, accompagnando il posto con una foto scattata sulla spiaggia insieme alla moglie Adriana ed alle loro due figlie.