Stoner: all'asta una tuta per una raccolta fondi per l'Australia

L'Australia sta vivendo uno dei momenti più critici della sua storia recente, colpita gravemente dagli incendi che stanno devastando il territorio, la popolazione, ma anche fauna e flora della splendida isola oceanica.

Nel corso di queste settimane in tanti hanno fatto donazioni o si sono prodigati per trovare fondi che possano aiutare chi si trova in difficoltà a causa dei roghi. Tra queste spicca un "figlio" dell'Australia che nel corso degli ultimi anni ha sicuramente reso onore alla sua terra.

Stiamo parlando di Casey Stoner. Il pilota 2 volte campione del mondo di MotoGP (con Ducati e Honda), ha messo all'asta una tuta, quella indossata al Gran Premio d'Aragona nel 2010, per cercare di raccogliere denaro da donare all'Australia.

La tuta arriva direttamente dalla sua collezione privata, impreziosita dal suo autografo e da un certificato d'autenticità fornito dall'Alpinestars. I proventi raccolti - che sino a oggi ammontano a oltre 10.000 dollari australiani - andranno al fondo australiano per il soccorso e il recupero d'emergenza della Croce Rossa.

Questa operazione si aggiunge a quella già avviata da Jack Miller, altro australiano che corre attualmente in MotoGP con il team Pramac Ducati, il quale ha messo all'asta uno dei caschi che ha usato nella stagione 2018.

"E' stato difficile guardare gli incendi in Australia mentre mi trovavo negli Stati Uniti", ha dichiarato Stoner. "In questo momento è però molto bello vedere il supporto internazionale alla nostra nazione, che è devastata da terribili incendi".

"Sono davvero devastato per tutti coloro che sono stati colpiti da questi incendi. Parlo di persone, cose, animali e piante. Ho trascorso la maggior parte dei miei anni d'infanzia in campagna e sono strettamente connesso alla nostra terra. Sono cose che mi colpiscono profondamente".

"Pertanto, per la prima volta, vorrei mettere all'asta una delle mie tute da corsa usate con Ducati, con cui ho vinto, per aiutare a raccogliere fondi per le operazioni di soccorso in caso di incendi boschivi. Dovremo essere forti in questo periodo perché siamo australiani. E noi sappiamo essere forti".