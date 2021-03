Stigefelt: "Rossi non avrà meno pressione in Petronas"

Per la prima volta nella sua carriera, Valentino Rossi correrà con una Yamaha, ma non con quella del team ufficiale, seppur con supporto factory, dopo aver raggiunto un accordo per legarsi alla Petronas SRT.

Il pesarese manca all'appello con la vittoria dal GP d'Olanda del 2017 e nel 2021 è salito sul podio una sola volta, cosa che in passato gli era accaduta solo nel suo primo anno in Ducati, nel 2011.

Parlando dopo la presentazione della squadra 2021, Stigefelt ha spiegato come Rossi sia entrato nella sua nuova realtà con l'idea di provare a salire regolarmente sul podio.

"Non penso che avrà meno pressione, vuole davvero fare bene", ha detto Stigefelt. "E sta entrando nel team con l'idea di provare a salire sul podio e magari anche a vincere di nuovo una gara".

"Sappiamo che è molto difficile, ma penso che a volte sia un bene per tutti cambiare ambiente. E arrivando in una nuova squadra, ma con alcuni del suo staff che lo hanno seguito, penso che possa essere un'ottima combinazione con i nostri meccanici. Il suo capo tecnico, David Munoz, è molto giovane, ma ha un ottimo approccio ed è molto aperto mentalmente".

"Per me, come direttore della squadra, è importante prendermi cura delle persone: quando abbiamo meccanici felici, abbiamo piloti felici e di solito i piloti felici vanno anche forte".

Il team principal Razlan Razali crede che Rossi porterà stabilità alla squadra nel 2021, aggiungendo che il modo in cui la pandemia del COVID-19 ha colpito la MotoGP lo scorso anno ha reso il "Dottore" una prospettiva più attraente rispetto all'ingaggio di un esordiente.

"Beh, l'arrivo di Vale in squadra è diventato molto più praticabile a causa della pandemia", ha detto Razali quando Motorsport.com gli ha chiesto come Rossi potrà migliorare la squadra. "Perché se fosse stato un anno normale, avremmo guardato a Valentino, ma anche ad altri piloti".

"Ma a causa di quello che è successo l'anno scorso, l'opzione Valentino è diventata più attraente rispetto che puntare su un pilota esordiente nel mezzo della pandemia. Vogliamo continuare continuare a fare bene in pista. Sappiamo di avere un buon pilota come Franco, giovane, ma crediamo anche che Valentino possa portare sia stabilità che prestazioni".

"Quando è rilassato e contento della moto, può fornire un certo tipo di prestazioni. Quindi, è più per la stabilità della squadra che abbiamo fatto questa eccezione con Valentino quest'anno".

Razali ha anche rivelato che Rossi ha dei requisiti a livello di performance da soddisfare nel suo contratto con la Yamaha, prima che possa essere avviata qualsiasi discussione in chiave 2022, ma ha anche aggiunto che crede che il pilota di Tavullia sarà anche bravo ad autovalutarsi.

"Dovremo ragionare gara per gara con Valentino", ha aggiunto. "E naturalmente, come qualsiasi altro pilota, penso che le prime sei o sette gare saranno cruciali per capire a che punto sia. E Valentino, essendo un pilota così esperto, saprà fare un'autovalutazione delle sue prestazioni prima di decidere cosa fare".

"Siamo consapevoli che nel suo contratto con la Yamaha ci sono certi obiettivi che deve raggiungere prima di qualsiasi discorso per un rinnovo di contratto".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Le moto di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Le moto di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 16 Foto di: Petronas Yamaha SRT