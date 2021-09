SRT conferma Dixon in MotoGP ad Aragon, in Moto2 c'è McPhee

Petronas SRT ha confermato che Jake Dixon sarà ancora in sella alla seconda Yamaha M1 in MotoGP anche nel Gran Premio di Aragon, nel quale ci sarà anche il debutto di John McPhee in Moto2. Il pilota britannico ha fatto il suo esordio lo scorso fine settimana, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, sostituendo l'infortunato Franco Morbidelli sulla M1 "B-Spec" della squadra malese.

In precedenza, il posto del pilota italiano era stato preso dal collaudatore della Yamaha Cal Crutchlow nelle due gare in Austria, ma la successiva uscita di Maverick Vinales dal Factory Team ha imposto al marchio di Iwata di richiamare il britannico nella sua squadra di punta.

Questo ha aperto le porte della MotoGP a Dixon, che difendeva già i colori della squadra in Moto2, ma il suo debutto non è stato particolarmente esaltante: per lui la gara di Silverstone si è infatti conclusa in ultima posizione, con un ritardo di oltre 50 secondi, anche se pure lui è tra i piloti che hanno accusato un crollo del grip della gomma posteriore.

Nel corso del weekend di Silverstone, la squadra diretta da Razlan Razali aveva provato ad offrire la stessa opportunità anche all'altro suo pilota in Moto2, ovvero lo spagnolo Xavi Vierge, che però ha declinato la proposta di esordire in MotoGP ad Aragon, ritenendo che una "one shot" avrebbe rischiato di essere più dannosa che altro per la sua carriera.

Una rinuncia sicuramente non semplice, ma frutto di un ragionamento sensato, visto che nella mattinata di domenica Lin Jarvis ha annunciato i programmi a breve termine della Yamaha, che prevedono l'arrivo di Andrea Dovizioso sulla M1 su cui avrebbe dovuto correre lo spagnolo e la promozione immediata di Morbidelli nel Factory Team, una volta in grado di tornare in pista dopo l'infortunio.

Un piano che se non incontrerà particolari intoppi dovrebbe scattare da Misano, con Franco che nei giorni scorsi è riuscito per la prima volta a tornare in pista, guidando una Yamaha R1 stradale proprio sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, pare ottenendo buoni riscontri sul ginocchio operato.

Tornando ad Aragon, il no di Vierge ha creato un'altra opportunità per Dixon, che comunque non sarà il solo ad approfittarne. Al Motorland assisteremo infatti anche al debutto di McPhee in Moto2, che salirà sulla Kalex griffata Petronas lasciata libera dal britannico. A Silverstone invece a sostituirlo era stata una vecchia conoscenza del Mondiale come Adam Norrodin: il malese però si è ritirato dopo aver preso il via dall'ultima posizione.

Per lo scozzese invece si tratta di una buona opportunità per iniziare a prendere le misure con la classe intermedia, nella quale molto probabilmente farà il salto nella prossima stagione.

John Mcphee, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images