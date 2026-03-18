Sorpresa e inquietudine tra i team di MotoGP all'arrivo al Circuito di Goiania
Con l'avanzare della mattinata a Goiânia, i membri dei team della MotoGP stanno arrivando al circuito per allestire i box. Le condizioni della pista destano una certa preoccupazione.
Marco Rigamonti y Cristian Gabarrini, jefes técnicos de Márquez y Bagnaia
Le forti piogge cadute sulla regione negli ultimi due giorni, soprattutto nel pomeriggio e durante la notte, hanno colpito duramente il rinnovato e spettacolare Autodromo Ayrton Senna di Goiânia, dove questo fine settimana si disputa nuovamente il GP del Brasile per la prima volta dopo oltre due decenni.
Martedì pomeriggio, dopo un nuovo e intenso acquazzone, il tracciato ha subito allagamenti, soprattutto alla curva di ingresso al traguardo, sulle vie di accesso, che sono rimaste completamente fangose in assenza di asfalto, e nel tunnel di ingresso al paddock, che è diventato impraticabile con oltre 20 centimetri d'acqua.
Mercoledì mattina, Motorsport.com ha potuto verificare che i lavori sul circuito e sul sistema di drenaggio della pista hanno funzionato e alle nove del mattino, ora locale, non c'erano più zone allagate, né in pista, né nel tunnel di accesso, a differenza delle vie di accesso, che erano ancora fangose e presentavano alcune zone di terra che si erano staccate, sulle quali si stava lavorando rapidamente.
Sorpresa e preoccupazione tra i team
In mattinata, i membri dei team hanno iniziato a fare la loro comparsa sul tracciato. Gli equipaggi di Honda, LCR, VR46 e Ducati sono stati tra i primi ad arrivare, mostrando una certa sorpresa e, soprattutto, inquietudine nel vedere il tracciato per la prima volta in piena fase di pulizia. I capi squadra di Pecco Bagnaia e Marc Márquez, gli italiani Cristian Gabarrini e Marco Rigamonti, osservavano la pista e le vie di accesso, scattando anche delle foto, mentre attraversavano il ponte di accesso al paddock che sovrasta la pista e da cui, a partire da ieri, sono state scattate tutte le immagini con la curva di ingresso al traguardo completamente allagata e ora già ripristinata.
I responsabili dell'autodromo hanno assicurato che "gli accessi al paddock e al rettilineo principale, tra le altre zone, si sono allagati. Tuttavia, fortunatamente e grazie al lavoro degli addetti, che hanno pulito la pista con autocisterne, tutto è stato risolto in poche ore", secondo i media locali.
Le previsioni meteorologiche indicano che le piogge continueranno mercoledì e, in misura minore, giovedì, anche se si prevede che la situazione migliori a partire da venerdì. Per sabato è previsto cielo sereno, mentre domenica potrebbero verificarsi piogge leggere, ma non durante le gare. Per il fine settimana sono previste temperature comprese tra i 20 e i 30 gradi, con caldo molto intenso a mezzogiorno e un alto tasso di umidità.
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