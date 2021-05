Sky, programmazione speciale per il GP d'Italia di MotoGP

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti e con tante interviste, a partire da quella di domani alle 18 con Valentino Rossi, una lunga chiacchierata con Guido Meda in diretta dal Mugello (live anche su Sky Sport 24).

A seguire, alle 18.30, sarà la volta di Marc Marquez, intervistato da Antonio Boselli: lo spagnolo racconterà tutte le tappe del suo lungo infortunio, la riabilitazione e il ritorno in pista. Venerdì 28 maggio, alle 19, in onda il film “Voglio correre”, che racconta storia, aneddoti, carriera e il rapporto del dottor Costa con quelli che lui definisce “eroi” del nostro tempo, i piloti della MotoGP e del motorsport in generale.

Sempre venerdì, alle 21, in programma “La sicurezza in testa”, uno speciale dedicato all’evoluzione della sicurezza in pista e su strada, grazie alla continua ricerca e allo sviluppo che AGV ha dedicato ai caschi, sia per i top riders della MotoGP che per tutti coloro che amano utilizzare le due ruote su strada.

Sabato 29 maggio, dopo le qualifiche di Moto2 alle 16.10, “We riders – Proviamo una MotoGP”: le giornate speciali vissute da Guido Meda e Mauro Sanchini che a Misano qualche settimana fa hanno avuto l’opportunità di provare una vera MotoGP scendendo in pista con l’Aprilia RS-GP. Due giornate di puro divertimento e adrenalina in pista durante gli Aprilia Days.