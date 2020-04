Sepang ha un nuovo CEO, Razali si concentra sul Team Petronas

Hanif, Ingegnere Meccanico, arriva dall'esperienza in Petronas come Responsabile delle Strategie Aziendali.

"E' un grande onore intraprendere questo lavoro - ha commentato - Razlan ha lasciato un vuoto molto importante, ma penso di poterlo riempire con una prospettiva unica in questo ruolo dopo gli anni in Petronas. Il mondo sta affrontando una situazione unica dovuta alla pandemia di COVID-19, ma abbiamo un lato commerciale del motorsport che sarà un bel trampolino di lancio per il mio incarico al SIC, dal lato operativo avrò un ruolo più solido".

"Nel mio passato in Petronas, ho avuto il privilegio di fornire indicazioni al SIC riguardo strutture e servizi, offrendo un altro punto di partenza della mia avventura qui dove dovrò prendere mano al nuovo ruolo di AD".

Razali ora si concentrerà principalmente sul ruolo di team principal del Petronas Sepang Racing Team.

“E' stata una avventura fantastica far parte del Sepang International Circuit - ha dichiarato il malese - Quello che abbiamo ottenuto nell'ultimo decennio è frutto di un grande lavoro di squadra, che non sarebbe stato possibile senza l'intero sostegno del team di lavoro e dei nostri collaboratori. Anche se continuerò ad essere il team principal del Petronas Sepang Racing Team, mi mancherà molto la squadra di lavoro del SIC, ma auguro a loro e al nuovo AD di avere grande successo".