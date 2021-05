Schwantz: "Mir sente la pressione, ha bisogno di vincere"

Lo scorso anno, il maiorchino ha portato alla Casa di Hamamatsu il primo titolo nella classe regina negli ultimi 20 anni, visto che quello precedente era stato conquistato da Kenny Roberts Jr nel 2000.

L'impresa di Mir è stata considerata inaspettata, perché il giovane pilota spagnolo, alla sua seconda stagione in MotoGP, non era mai stato inserito nell'elenco dei favoriti all'inizio della stagione.

Tuttavia, la mancanza di un chiaro dominatore e l'instabilità del campionato hanno aperto la porta al #36, che ha visto premiata la sua grande costanza, soprattutto dopo il primo terzo del campionato.

L'anno scorso, dopo le prime quattro gare, Mir aveva accumulato appena 11 punti nel Mondiale e si ritrovava solo 14esimo nel Mondiale, 48 punti alle spalle dell'allora leader Fabio Quartararo.

Ora invece il pilota della Suzuki è quarto con 49 punti, solo 17 alle spalle di Pecco Bagnaia, che comanda la classifica. Tuttavia, anche se i suoi numeri sono indiscutibilmente migliori e questo aumenta le sue possibilità di lottare per il Mondiale, la sensazioni di Kevin Schwantz è che a Mir manchi un buon risultato per togliersi la pressione del titolo.

"Sicuramente questo non è l'inizio che Joan sperava. Ma se si guarda a come è andata la scorsa stagione, possiamo vedere che non ha realmente brillato fino a metà", ha detto l'ex iridato al podcast "Tank Slappers" di Motorsport Network.

"Da metà stagione in poi, sia lui che Alex (Rins) hanno iniziato a stringere e la situazione è cambiata. Forse Joan è un altro di quei piloti che stanno sentendo la pressione. Sappiamo tutti il peso che può avere un titolo mondiale sulla schiena", ha proseguito l'americano, che ha anche ammesso che pure su di lui ha avuto un suo peso psicologico la conquista del titolo nel 1993.

"E' stato molto difficile per me e sono sicuro che la pressione stia influenzando anche Mir. Penserà ai problemi che ha in qualifica, anche se sa che può recuperare posizioni alla domenica", ha detto, essendo poi molto chiaro quando gli è stato domandato cosa deve fare il campione in carica per dimostrare ai suoi rivali di essere in grado di lottare per il Mondiale".

"Quello che deve fare è superare quella barriera di due o tre posizioni da recuperare alla domenica e vincere una gara, o almeno lottare per vincerla", ha concluso.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images