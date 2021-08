Savadori operato con successo dopo l'incidente al Red Bull Ring

Il pilota dell'Aprilia in MotoGP, Lorenzo Savadori è stato sottoposto, questo pomeriggio, ad un’operazione chirurgica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in seguito all'infortunio rimediato ieri al Red Bull Ring, in un incidente avvenuto nel corso del secondo giro del Gran Premio di Stiria.

L’intervento, necessario a causa di una frattura del malleolo mediale della caviglia destra, è stato eseguito dal Prof. Francesco Pogliacomi e dai Dottori Luca Guardoli ed Emanuele Ciccarone, membri dell’equipe della Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Enrico Vaienti, alla presenza del Dott. Michele Zasa, Direttore Sanitario di Clinica Mobile.

L’intervento è perfettamente riuscito e il pilota inizierà nei prossimi giorni un percorso di riabilitazione, che gli consentirà di poter essere pronto al più presto per la ripresa dell’attività sportiva.

La dinamica dell'incidente è stata molto sfortunata per il pilota romagnolo: a centro gruppo Dani Pedrosa è scivolato alla curva 3 e Savadori si è ritrovato la sua KTM in mezzo alla pista senza poter fare nulla per evitarla. L'impatto è stato durissimo, al punto che entrambe le moto sono finite in fiamme, obbligando la direzione gara ad esporre la bandiera rossa.

Lorenzo è stato immediatamente trasportato al Centro Medico del circuito, dove era stato ritenuto idoneo a ritornare in sella per la ripartenza della corsa. Tuttavia, in casa Aprilia hanno preferito optare per la prudenza, impedendogli tornare in sella alla sua RS-GP, visto che manifestava parecchio dolore alla caviglia destra.

Una scelta che si è dimostrata corretta, visto che gli accertamenti a cui è stato sottoposto successivamente hanno evidenziato la frattura per cui è andato sotto ai ferri nella giornata di oggi. Anche se al momento i medici non hanno dato una tempistica precisa per il rientro in pista di Savadori, ieri la Casa di Noale aveva parlato della speranza di riaverlo a disposizione per la gara di Silverstone, prevista per l'ultimo fine settimana di agosto.

Per ora non si è parlato di possibili sostituti, ma questa situazione potrebbe aprire ad un ritorno in MotoGP di Andrea Dovizioso, che da diversi mesi ormai sta vestendo i panni del collaudatore per l'Aprilia. Tuttavia, bisogna ricordare che il regolamento non impone di sostituire un pilota infortunato nella sua prima gara d'assenza, quindi nel GP d'Austria potrebbe essere schierata solamente la RS-GP di Aleix Espargaro.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images