Savadori non ce la fa: il weekend di Silverstone è finito

Lorenzo Savadori ci ha provato, ma il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna è già finito per il pilota dell'Aprilia. Il romagnolo era stato operato al malleolo destro poco meno di tre settimane fa, a causa di un infortunio rimediato nelle prime fasi del Gran Premio di Stiria.

Dani Pedrosa era scivolato davanti a lui alla curva 3 del Red Bull Ring e Savadori non ha potuto fare niente per evitare la KTM dello spagnolo, che era rimasta in mezzo alla pista, generando una carambola che sulle prime era parsa anche piuttosto cruenta, visto che entrambe le moto erano state avvolte dalle fiamme.

Gli esami a cui era stato sottoposto avevano appunto evidenziato questa frattura, per la quale è stato successivamente operato da un'equipe specializzata a Parma. L'intervento è riuscito perfettamente e Lorenzo ha saltato il successivo Gran Premio d'Austria, proprio con l'obiettivo di tornare in sella alla RS-GP a Silverstone.

Nonostante sia stato dichiarato "fit" anche nella visita di controllo fatta al Centro Medico del circuito nella giornata di giovedì, ieri ha dovuto fare i conti con più difficoltà del previsto, ritrovandosi ad oltre cinque secondi dal miglior tempo di Fabio Quartararo a fine giornata.

"Onestamente mi aspettavo andasse meglio, ma è vero che solo salire su una MotoGP può farti capire la situazione. Anche la pista non aiuta, è molto fisica ed in questo momento non riesco a spingere e a guidare come vorrei. Oggi abbiamo cercato di girare poco per non peggiorare la situazione, stiamo lavorando su tutti i fronti, dagli antidolorifici, alla posizione in sella, allo stivale. Vedremo domani come sarà la situazione, valuteremo al momento il da farsi", aveva detto ieri dopo la FP2.

E alla fine ha avuto la meglio la prudenza, perché la sua caviglia stamattina era ancora piuttosto gonfia e pochi minuti fa l'Aprilia ha annunciato con un breve comunicato che Lorenzo non tornerà in pista per il resto del weekend, proprio al fine di preservare le sue condizioni fisiche in vista dei prossimi impegni.