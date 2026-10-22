MotoGP Australia

“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island

Jack Miller, Pedro Acosta e Marc Marquez sono tra coloro che hanno voluto esprimere un ricordo per quello che sarà l'ultimo GP d'Australia a Phillip Island, un tracciato stupendo che negli anni ha saputo conquistare il cuore di tanti piloti.

Rachit Thukral

Pubblicato: 22 ott 2026, 08:36

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

I piloti della MotoGP hanno espresso tutta la loro delusione per l'ormai imminente addio di Phillip Island al Motomondiale, definendola una delle tappe più amate dell'intero calendario. Il Gran Premio d'Australia di questo fine settimana segnerà infatti l'ultima gara della classe regina sullo storico tracciato, prima del passaggio dal prossimo anno al nuovo circuito cittadino di Adelaide.

I 4,4 chilometri della pista australiana sono da sempre tra i più apprezzati dai piloti della griglia, conquistati da un layout caratterizzato da curvoni ad alta velocità, repentini saliscendi e quel fascino puro da circuito "old school". A rendere unica la tappa è anche l'atmosfera: situato a sud di Melbourne, l'impianto sorge a picco sull'oceano e regala scorci mozzafiato che lo rendono una pietra miliare del Mondiale.

Da unico padrone di casa in griglia, Jack Miller (Pramac) ha speso parole al miele per Phillip Island, spiegando cosa renda questo tracciato così speciale: "Le emozioni sono a mille" -, ha raccontato il pilota australiano -. "È probabilmente una delle piste più iconiche del calendario, teatro di alcune delle gare più memorabili nella storia della MotoGP".

"Phillip Island è quel tipo di tracciato dove, anche se la moto non è a posto al 100%, il pilota può ancora fare la differenza non appena trova il ritmo. La nostra moto inserisce bene in curva: se riusciamo a farla scorrere a dovere, saremo sicuramente in corsa per le posizioni che contano".

Phillip Island track details

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Questo posto è semplicemente fenomenale. Guidare una MotoGP qui è qualcosa di indescrivibile: sei in continua simbiosì con la moto, devi costantemente gestire lo sbacchettamento, l'impennamento e le raffiche di vento. Non puoi mai attaccare alla cieca, sei sempre lì a giocarci insieme... ed è proprio questo che la rende così divertente".

Anche Pedro Acosta (KTM), alla vigilia dell'addio al circuito australiano, non ha esitato ad accostare Phillip Island ad altri templi del mondiale. Intervistato sulle sensazioni della griglia a riguardo, lo spagnolo ha dichiarato: "Da un lato sarà un weekend bellissimo per tutti, dall'altro sarà davvero triste".

"Qui si respira una delle atmosfere più calde di tutta la stagione, con i tifosi praticamente a contatto con noi. E poi la pista fa parte di quel ristretto gruppo di tracciati leggendari del Mondiale, insieme al Mugello o a Jerez. Sarà davvero dura non tornare qui il prossimo anno"

Marc Marquez, già vincitore due volte del Gran Premio d'Australia, ha descritto Phillip Island come uno di quei tracciati che pretendono massimo rispetto dai piloti. "È una delle mie piste preferite e mi diverto da matto a girarci. Ma è un circuito velocissimo e molto stretto: se sbagli e scivoli, finisci nella ghiaia in un battibaleno".

"È uno di quei tracciati per cui noi piloti nutriamo un timore reverenziale; un po' come Assen, in Olanda: c'è quel tipo di rispetto. L'ultimo settore è quello che fa davvero impressione, specialmente nei primi giri, e continuerà a farlo anche quest'anno".

Anche Jorge Martin, rivale di Marquez per il titolo, ha voluto sottolineare il fascino dell'esperienza "a tutto tondo" che offre Phillip Island, dove i piloti sono soliti alloggiare in case vacanza in affitto anziché nei classici hotel. "Sono sicuro che Phillip Island mi mancherà tantissimo nei prossimi anni. Chissà, magari in futuro ci torneremo, ma per il momento la nostalgia si farà sentire", ha spiegato Martin.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"In primis per la pista in sé: guidare qui è pazzesco, è un'esperienza completamente diversa rispetto al solito. È velocissima e serve tantissima tecnica per essere rapidi. Da quando sono arrivato qui in Moto3, l'ho sempre amata. E poi c'è il posto: l'atmosfera che si respira è fantastica. Vivi in una casa immersa nella natura, puoi fare surf e staccare la spina. È un posto bellissimo e mi è sempre piaciuto venirci".

Sebbene Phillip Island goda di uno status quasi di culto nel mondo delle due ruote, le sue strutture ormai datate e la limitata ricettività alberghiera avevano gettato più di un'ombra sul suo futuro già da diversi anni. Quest'anno, il governo dello Stato dell'Australia Meridionale ha raggiunto un nuovo accordo per strappare la MotoGP: sarà infatti il circuito cittadino di Adelaide ad accogliere la classe regina a partire dal 2027.

E se da un lato i piloti della MotoGP hanno ammorbidito la propria posizione su Adelaide dopo che l'organizzazione ha rassicurato le loro perplessità sulla sicurezza mostrando un video onboard generato dall'IA, dall'altro ammettono a cuore aperto che la "vecchia" Phillip Island mancherà a tutti.

"Phillip Island è sempre stata una gara bellissima per lo spettacolo, per la TV e per i tifosi" - ha dichiarato il pilota della Honda Luca Marini -. "In certi anni è stata forse la gara più bella della stagione. Nel 2017, nel 2018... non ricordo bene le date, ma sono state sfide pazzesche, e lo stesso è valso negli anni a seguire".

"E poi il trofeo per il vincitore... è qualcosa di incredibile. Un premio che ho sempre sognato, ma purtroppo qui non sono mai salito sul podio, quindi quest'anno ci riproverò, magari sul bagnato. Sarebbe fantastico conquistare quel trofeo, perché ha ancora quel sapore di storia e uno stile unico che non trovi da nessun'altra parte. Puoi vincerlo solo qui, e per noi piloti la coppa conta sempre tantissimo".

Gli ha fatto eco la stella dell'Aprilia Marco Bezzecchi: "Di solito, nelle piste belle si vedono sempre gran belle gare. Qui i duelli sono sempre stati spettacolari. L'anno scorso la gara è stata fantastica. Tra l'altro è stato proprio qui che ho conquistato il mio primo podio in MotoGP. È un bellissimo ricordo".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





WEC | Genesis dalle stelle alle stalle, Juncadella fa mea culpa: "Ho mandato tutto a p*****e"



WEC



WEC



6h di Barcellona



1 g



WEC | Genesis dalle stelle alle stalle, Juncadella fa mea culpa: "Ho mandato tutto a p*****e"





MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025





WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar



WEC



WEC



6h di Barcellona



2 g



WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar

Ultime notizie





MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"





“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



22 min



“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island





Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



54 min



Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"





F1 | Ferrari: ad Austin una livrea ai raggi X per raccontare come nasce una monoposto



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



1 h



F1 | Ferrari: ad Austin una livrea ai raggi X per raccontare come nasce una monoposto

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti