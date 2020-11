Rossi: "Strascichi post-COVID? No, vado solo piano..."

Un passettino avanti c'è stato e lo dice anche la classifica, ma ovviamente Valentino Rossi non può gioire per il 17esimo posto in griglia da cui dovrà cominciare il Gran Premio del Portogallo. Il "Dottore" ha faticato a trovare il feeling con la sua Yamaha sull'inedito tracciato di Portimao, ma oggi sembra aver fatto un passettino nella direzione giusta, riducendo il gap dai migliori, quindi preferisce continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno e a sperare in un ulteriore step in vista della gara di domani.

"Ieri è stata una giornata difficile, perché siamo partiti troppo lontani. Avevo dei problemi a guidare la moto al massimo e non ero a mio agio. Abbiamo provato diversi set-up, ma è andata male. Oggi abbiamo lavorato meglio e siamo riusciti a migliorare, soprattutto a livello di passo, perché stresso meno le gomme ed ho un feeling migliore" ha detto Valentino.

"Sono tutti molto veloci e noi non lo siamo, ma siamo migliorati ed ora dobbiamo provare a risolvere ancora qualche problemino in vista della gara. Sicuramente parto indietro, ma ci sono tanti piloti con un passo simile, quindi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e di raccogliere più punti possibile" ha aggiunto.

Viste le grandi difficoltà che ha avuto dopo il suo rientro, qualcuno ha ipotizzato che potesse essere ancora debole dopo essere stato malato di COVID-19, ma il pesarese ha respinto questa possibilità.

"Ho recuperato completamente, ma da subito. Dopo cinque giorni stavo già bene, ma poi ho deciso di aspettare 10 giorni prima di allenarmi. Poi ho ricominciato a farlo tre ore al giorno e le performance sono sempre sono quelle. Forse più che altro mi vedete che vado piano (ride), ma fisicamente sto bene. Ho usato questo tempo per allenarmi e mi sento piuttosto in forma. Purtroppo non è quello, vado solo piano".

Tra i tanti ritiri, la malattia e la peggior posizione di classifica della sua carriera, si potrebbe pensare che Rossi non veda l'ora che finisca la stagione 2020. Invece lui stupisce tutti, perché andrebbe ancora avanti, ma a patto di correre su piste amiche.

"Quest'anno abbiamo fatto tante gare in delle piste che non sono mie amiche, quindi se ci fossero delle altre gare, ma su delle piste che mi piacciono, io sarei pronto. In molti naturalmente odiano questo 2020, ma è dall'inizio dell'anno che si dice: 'anno bisesto, anno funesto'. Ha iniziato subito a girare tutto male. Speriamo che sia solo colpa di questo anno".

"Dopo l'ultima gara comunque è sempre un bel momento, perché si va in ferie e quest'anno non ci sono neanche i test, quindi si può prendere un po' di relax, che ci serve perché è stato un anno duro con questo calendario molto fitto. Però non sono particolarmente contento che finisca, se ci fossero state altre due gare, le avrei fatte".

Se Valentino è tagliato fuori da ogni discorso in ottica campionato, domani invece suo fratello Luca Marini si giocherà il titolo della Moto2 e lo farà partendo dalla prima fila, ma dovendo recuperare 18 punti sul leader Enea Bastianini.

"L'approccio che ha avuto oggi è stato molto buono, a parte tirare Gardner e fargli fare la pole. Lui deve fare così, quando è in forma deve andare per la sua strada, cercare di andare sempre più forte giro dopo giro. Quello che può fare realisticamente è provare a vincere la gara, perché la vittoria è sempre importante, poi vedere cosa succederà. Alla fine Bastianini oggi è stato molto bravo, perché all'ultimo giro è riuscito a raddrizzarla, perché se fosse partito più indietro sarebbe stata una bella bega. Invece è lì e va forte anche lui, quindi l'unica cosa che può fare Luca è fare bene il suo lavoro".

Oggi il suo amico Franco Morbidelli ha annunciato che parteciperà al Rally di Monza, ultima gara del Mondiale con una Hyundai i20 R5. Il "Dottore" invece sarà al via della 12 Ore del Golfo con una Ferrari 488 GT3, insieme al fratello Luca e ad Uccio.

"Secondo me Franco si divertirà, ma io il Rally di Monza non lo faccio perché correrò nella 12 Ore del Golfo, il 9 gennaio. Sarò con la Ferrari di Kessel, assieme a mio fratello Luca e ad Uccio. Rifacciamo la stessa gara dell'anno scorso, ma purtroppo non sarà ad Abu Dhabi, che è una pista bellissima, ma sarà in Bahrain. Non vedo l'ora, perché l'anno scorso ci siamo divertiti molto. Il mio programma in auto è questo, quindi spero che il 9 gennaio la situazione COVID sia migliorata e che si faccia questa gara".