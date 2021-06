Rossi: "Spero di continuare bene in Germania"

Il weekend di Barcellona ha avuto luci e ombre per Valentino Rossi. Dopo diversi fine settimana in ombra, il "Dottore" era riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2 nel Gran Premio di Catalogna, ma poi in gara è arrivato il ritiro con una scivolata alla curva 10.

Domenica ha faticato con una gomma posteriore che non gli ha restituito lo stesso grip del resto del weekend, ma poi anche nei test di lunedì è riuscito a ritrovare delle buone sensazioni dalla sua Yamaha Petronas. Feeling che spera di portarsi dietro anche al Sachsenring, dove ha ottenuto uno dei suoi ultimi podi in MotoGP con il secondo posto del 2018.

"Abbiamo fatto un buon test a Barcellona. Abbiamo provato solo alcuni setting che volevamo esplorare e il mio ritmo è stato buono. Ero nella top 10 e il feeling era positivo. Spero che possiamo continuare così in Germania e avere un buon fine settimana", ha detto Rossi.

"E' una pista molto diversa dalle altre, con tante curve a sinistra e questo lo rende un circuito abbastanza difficile, ma ho avuto alcune grandi battaglie in passato lì, soprattutto nel 2009! Non vedo l'ora di tornare lì dopo che non abbiamo potuto correre l'anno scorso", ha aggiunto.

Anche nell'altro lato del box, Franco Morbidelli ha bisogno di riscattare una domenica deludente in Catalogna. Il weekend era stato promettente, con una seconda fila ed un passo in linea con i migliori. In gara però il gap di velocità di punta della sua M1 2019 lo ha fatto precipitare al nono posto. Per questo il vice-campione del mondo guarda con ottimismo ad un weekend su una pista che ha solo rettilinei piuttosto brevi.

"Abbiamo gli aspetti positivi di venerdì e sabato a Barcellona, e anche quelli del test, da portare con noi in Germania questo fine settimana. Spero che possiamo usarli per essere più forti al Sachsenring, ma naturalmente dovremo vedere cosa succede quando ci arriveremo", ha detto Morbidelli.

"E' una bella pista, molto stretta in alcuni punti, e non vedo l'ora di tornare lì questo fine settimana. Infatti, mi ricordo la prima volta che ho corso qui in Moto2. Non conoscevo il circuito e stavo lottando per il podio in gara. Cercherò di affrontare queste prossime due gare prima della pausa estiva nel miglior modo possibile", ha concluso.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images