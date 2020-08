Rossi sicuro: "Posso fare meglio del 5° posto in Austria"

Valentino Rossi ha ancora negli occhi la moto impazzita e senza passeggero di Franco Morbidelli che gli passa a pochi centimetri dal volto, ma anche la Ducati di Zarco che sfiora la testa di Maverick Vinales. E non potrebbe essere altrimenti.

Il pilota italiano, così come il compagno di squadra spagnolo, possono dire di essere stati miracolati. Pochi centimetri di differenza avrebbero potuto portare conseguenze nefaste per entrambi.

Valentino lo sa bene, non a caso alla vigilia del Gran Premio di Stiria - che si terrà sempre sul tracciato austriaco del Red Bull Ring - è tornato a ricordare a tutti quanti quanto sia importante la sicurezza e l'utilizzo del buonsenso anche in gare importanti come quelle di MotoGP.

"La gara scorsa è stata spaventosa. Alla fine tutti i piloti stanno bene e questa è la cosa che conta. Ma c'è una lezione per tutti noi in ciò che è successo, specialmente per i piloti. Ci divertiamo molto per cercare di finire la gara davanti, tutti noi godiamo delle battaglie che abbiamo, ma alla fine la cosa che più conta è la sicurezza nostra così come quella dei nostri avversari. Questa è la cosa più importante di tutte".

Accostando per un attimo l'argomento che più ha tenuto banco da domenica a oggi, il "Dottore" ha anche parlato del risultato sportivo ottenuto e di quello che si aspetta per questo fine settimana. E, a ben vedere, Rossi si è detto piuttosto ottimista.

"Tenendo ben in mente questa cosa, penso che potremo fare bene in Stiria. Ho fatto una buona Gara 2 lo scorso fine settimana, il quinto posto è stato un buon risultato, ma possiamo fare meglio".

