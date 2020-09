Rossi: "Sfida tutta Yamaha? Tosta, ma sono veloce anche io"

La stagione 2020 della MotoGP ricorda davvero tanto le montagne russe, perché tutti continuano ad avere incredibili alti e bassi. Le Yamaha hanno fatto una fatica pazzesca nella doppietta in Austria, ma a Misano si sono ripresentate più forti che mai, monopolizzando addirittura le prime quattro posizioni dello schieramento di partenza.

Cosa che ha permesso anche a Valentino Rossi di riproporsi davanti a tutti nella FP3 e di disputare anche una buona qualifica, che gli è valsa la quarta casella dello schieramento di partenza, ricordando poi che lui spesso tende a dare il meglio proprio in gara. Le M1 sono indicate da molti come destinate a fare gara a sé, ma questo non vuol dire che sarebbe facile per il "Dottore", perché gli avversari sarebbero comunque del calibro di Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

"Non riesco a spiegare quanto sia contento che la nostra moto vada così forte, perché in Austria abbiamo sofferto molto ed è stato molto frustrante, invece qui la M1 è la moto migliore e questo dà un gran gusto. Non bisogna dimenticarsi le Ducati di Pramac e le Suzuki, perché mi sembra che abbiano un buon passo anche loro. Io spero che la lotta per la vittoria sia cosa nostra, tra le Yamaha, ma in gara può succedere di tutto" ha detto Valentino.

Quando poi gli è stato chiesto se fosse meglio o peggio lottare ad armi pari, ha aggiunto: "Forse direi che è meglio, ma nel motorsport moderno il primo riferimento è sempre il compagno di squadra o comunque quelli che sono con la stessa moto. La rivalità è ancora più accesa, quindi se arrivi davanti sei più contento, ma se arrivi dietro fai più fatica a trovare scuse. E' una sfida interessante, ma difficile perché i piloti della Yamaha sono tra i più forti di tutti, quindi sarà dura, ma sono veloce anche io".

Con una M1 così competitiva, le due gare romagnole potrebbero dire molto anche delle sue reali ambizioni iridate: "Bisogna veramente restare concentrati e cercare di fare il massimo sempre, perché sono a 25 punti dal primo, ma sono settimo. I primi dieci sono tutti attaccati, ma questo campionato è davvero incredibile, perché la settimana scorsa facevamo fatica ad entrare nei dieci con le Yamaha, invece qui siamo i favoriti. Le prossime tre o quattro gare saranno fondamentali per cercare di fare dei punti importanti e per cercare di rimanere in lotta".

Ieri Stefan Bradl ha testato per la Race Direction un dispositivo radio che dovrebbe avvisare i piloti dei pericoli. Per questo si è iniziato a parlare anche della possibilità di dare il via alle comunicazioni tra i piloti ed il muretto. Una prospettiva che piacerebbe al pesarese.

"E' vero che sono della vecchia scuola, ma guido anche le auto e lì l'uso delle radio è molto diffuso. Sarebbe un grande passo avanti per la MotoGP. Non credo che le gare di F1 siano noiose per via della radio, quindi non penso che il DNA del nostro sport cambierebbe se le utilizzassimo. Ci permetterebbe solo di guadagnare del tempo in determinate situazioni".

Oggi si è chiacchierato molto anche del suo casco speciale, con impressa una pastiglia di viagra: "Il casco fa ridere, ma è stata una bella idea. Quando ci abbiamo ragionato abbiamo pensato a cosa c'era di diverso rispetto agli altri anni ed era che ci sono due gare sulla stessa pista e nel paddock le chiamiamo 'la doppia'. A me inizialmente è venuta in mente la doppietta che si faceva con le macchine più vecchie quando si cambiava, ma era difficile da spiegare graficamente".

"La seconda cosa che mi è venuta in mente è che quando eravamo giovani si faceva l'amore due volte di fila e quindi abbiamo deciso di scherzare sulla mia età. Abbiamo messo la pastiglia di viagra perché alla mia età se devi fare la seconda ti serve un aiutino. L'hanno presa tutti bene e quindi sono contento, ci siamo fatti una risata".

In generale è piaciuto, ma Rossi teme che c'è anche qualcuno vicino a lui che potrebbe non approvare: "A mia mamma non ho avuto il coraggio di dirglielo e non l'ho ancora sentita. Per com'è lei, che è tutta religiosa, non credo che sarà il suo casco preferito, ma speriamo bene".