Il Coronavirus non sembra aver fatto passare del tutto il buon umore a Valentino Rossi, costretto a saltare il Gran Premio di Aragon di MotoGP per la positività riscontrata nel pomeriggio di ieri.

Questa mattina, il "Dottore" è intevenuto ai microfoni di Radio Deejay, intrattenendosi per alcuni minuti con Linus e Nicola Savino, trovando anche la forza di scherzare su quello che gli è capitato, ma riuscendo così anche a rassicurare i suoi tanti tifosi in giro per tutto il mondo sulle sue attuali condizioni di salute.

Ti è passata l'arrabbiatura?

"Il nervoso non mi è ancora passato, ma stavo guardando le prove e non li stanno neanche facendo girare perché ci sono 5 gradi. Andare in moto con questa temperatura è pericolosissimo, ma io spero che scenda ancora, così li fermano (ride)".

Tanto tu non cadi mai...

"Era così quando ero più giovane, ora non sono più esente da errori (ride). Le ultime sono state tre cadute una diversa dall'altra, soprattutto a Barcellona, dove stavo andando fortissimo e ormai il più era fatto, e alla prima curva a Le Mans. Anche riguardando i dati non ho capito perché sono caduto. Ma evidentemente è successo qualcosa".

Da fuori sembrate quasi degli equilibristi. Per esempio, perché anche Pecco è caduto a Misano?

"Non si è capito, ma veramente ci sono delle curve che sai che sono rischiose, che sono quelle della parte più 'debole'. Quando per esempio hai tante curve a destra e poche a sinistra, la gomma si raffredda sul lato sinistro e basta fare poco di diverso e cadi".

Quando noi comuni mortali facciamo un piccolo incidente, quel momento lo rivedi dilatato, fotogramma dopo fotogramma. Capita anche a voi?

"Sì, ma io domenica scorsa sono scivolato alla seconda curva, che si fa a 60 km/h. Poi ci sono delle volte che cadi forte e può capitare di prendere paura anche se sei un pilota. Il primo pensiero di solito è che sei fuori dalla gara, quindi magari arrivi nella ghiaia anche forte, ma ti girano le palle talmente tanto che non pensi ad altro. Poi la differenza la fa se ti fai male o meno".

Avete anche questa cosa istintiva di tirare sù la moto...

"In realtà è finita, perché 9 volte su dieci è finita. Io domenica ho anche litigato un po' con i marshall, perché loro ti devono portare fuori dalla pista. Ho dato due spintoni per provare a ripartire, ma il commissario mi ha fatto vedere che aveva in mano la mia pedana e mi ha chiesto dove volessi andare senza quella".

Guardando il bicchiere mezzo pieno, meno male che ti sei accorto della positività prima di partire...

"Se fossi dovuto rimanere una settimana rinchiuso ad Aragon, mi sarei buttato dal terrazzo (ride). Praticamente, ho fatto il tampone classico del martedì mattina, quindi avevo il semaforo verde per entrare nel paddock, ma mercoledì notte ho cominciato a stare male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, male alle ossa, mal di testa. Poi mi sono misurato la febbre e avevo 37,6. Quindi sono andato a fare un altro tampone rapido, che era negativo, ma ho deciso comunque di non partire perché stavo male. L'esito del tampone buono è arrivato nel pomeriggio ed era positivo, ma per fortuna che sono rimasto a casa, almeno sono da me".

Poco dopo la tua positività è stata ufficializzata anche quella di Federica Pellegrini, ti ha un po' consolato questo "mal comune, mezzo gaudio"?

"Un pochino sì, l'ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, lei, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ha alzato il tiro (ride). Comunque alla fine è come un'influenzona: febbre costante, mal di testa, mal di ossa".