Rossi risponde a Marc: "Neanche a me piace fare 16esimo"

Quello del Sachsenring è stato l'ennesimo venerdì difficile per Valentino Rossi. Il "Dottore" è incappato in una scivolata alla curva 1 durante la FP2 e a fine giornata quindi si è ritrovato in 21esima posizione con la sua Yamaha, seppure il suo distacco dai primi sia di circa un secondo. L'errore gli ha fatto perdere feeling, ma il pilota della Yamaha Petronas ha anche ammesso di avere delle cose da sistemare se vuole provare a fare uno step domani, perché sul tracciato tedesco hanno fatto capolino anche delle temperature inattese.

"E' molto difficile perché non ha mai fatto così caldo qui in passato. Nel pomeriggio abbiamo provato le gomme dure, sia all'anteriore che al posteriore e nel secondo run il passo non era male, perché giravo in 1'22" basso", ha detto Valentino.

"Sfortunatamente, alla fine di quel run sono caduto alla curva 1 e questo mi ha fatto perdere fiducia e mi ha costretto a cambiare moto. E' un peccato, perché mi sentivo meglio con l'altra. Poi nel time attack ho fatto un errore nell'ultimo settore, altrimenti avrei potuto fare meglio. Comunque è difficile, perché tutti sono veloci e molto vicini. Io devo lavorare per migliorare il T3, ma vedremo domani", ha aggiunto.

Oggi sulla sua M1 c'era anche un nuovo acceleratore elettronico: "L'abbiamo provato nei test di Barcellona e l'obiettivo era quello di ricreare il feeling dell'altro. Io ce l'avevo, quindi abbiamo deciso di usarlo qui. Non ho capito bene perché lo abbiano introdotto, credo per una questione di peso, ma il feeling è esattamente lo stesso".

Il suo momento difficile è finito al centro dei commenti di Marc Marquez, che ha detto di faticare a capire come faccia Rossi a divertirsi facendo i risultati che sta facendo in questa stagione. Il 9 volte iridato ha replicato, ma senza pungere il rivale spagnolo, spiegando solo quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a continuare a correre anche nel 2021.

"Quando parlo di queste cose mi sembra di essere sempre abbastanza chiaro. Quest'anno ho continuato perché speravo di essere più competitivo, magari non lottare per il Mondiale, ma essere lì davanti, fare delle belle gare e stare nei primi cinque. Magari salire sul podio nella giornata giusto, ma comunque essere lì vicino ed essere un protagonista".

"Così nella mia testa aveva senso, invece i risultati sono peggiori di quello che ci aspettavamo e naturalmente non piace neanche a me correre per arrivare 16esimo o 20esimo. L'anno scorso è stata una stagione molto strana, atipica. C'è stato il COVID, poi avevo appena cambiato capo tecnico e mi sarebbe piaciuto confrontarmi in una stagione vera. Ma non dà gusto neanche a me fare 16esimo".

Nella giornata di oggi ha iniziato a circolare anche l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui il suo futuro sarà nel WEC, al volante di una Ferrari del Kessel Racing, se deciderà di dire basta alla MotoGP. Pur senza scendere troppo nel dettaglio, Rossi ha confermato che il suo futuro dopo le due ruote sarà nelle competizioni GT.

"Come ho sempre detto, quando smetterò con la MotoGP vorrei correre in macchina. Ho avuto alcune esperienze nei rally, perché sono un grande appassionato, ed ho corso anche nel Mondiale. Però preferisco correre in pista ed ho già fatto esperienza con le GT3. E' una categoria interessante, perché ci sono vetture di marchi importanti come Ferrari, Porsche o Aston Martin. Penso che correrò con questo tipo di macchine, ma non so ancora in quale campionato, perché ci sono diverse opzioni. Comunque spero di correre lì".

