Rossi: "Pronto ad iniziare questa nuova stagione"

Non essendo più un ragazzino di primo pelo, probabilmente Valentino Rossi era tra i più impazienti di cominciare la stagione della MotoGP.

Nonostante i suoi 41 anni, il "Dottore" annuncerà a breve che continuerà la sua avventura nella classe regina anche il prossimo anno, sempre in sella ad una Yamaha ufficiale, ma con i colori del Team Petronas.

Però se c'è qualcuno che sicuramente non vuole perdere tempo e godersi ogni momento in sella ad una MotoGP, questo è proprio il pesarese, che finalmente è pronto a scendere in pista a Jerez de la Frontera dopo il lungo stop imposto dalla pandemia del Coronavirus.

"Finalmente possiamo goderci di nuovo la MotoGP! Sinceramente, è un grande sollievo per me, perché mi è mancata molto la mia M1, e penso che i tifosi saranno molto contenti" ha detto Valentino.

Il weekend del GP di Spagna sarà particolarmente importante, anche perché si aprirà già domani con una sessione di test fondamentale per ritrovare il ritmo e gli automatismi.

"Domani inizieremo con i primi test a Jerez. I passi che abbiamo fatto a Sepang e a Losail durante il pre-campionato sono stati positivi, ma ormai è passato molto tempo".

"Dobbiamo riorganizzarci e lavorare sodo domani per iniziare il GP di Spagna con una buona comprensione ed un buon feeling. In ogni caso sono pronto ad iniziare questa nuova stagione con la mia squadra. Faremo del nostro meglio" ha concluso.

