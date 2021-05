Rossi: "Non abbiamo grandi idee per migliorare"

Un piccolo passo avanti c'è stato, ma non abbastanza per fare meglio del 17esimo posto sulla griglia del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Valentino Rossi non è riuscito a ritrovare il sorriso neanche a Jerez, dove ha dovuto fare i conti anche con un grande livellamento verso l'alto di tutto lo schieramento, testimoniato dal fatto che in FP3 i primi 10 erano racchiusi nello spazio di meno di due decimi.

In più, nella Q1 ha avuto anche un piccolo problema a livello di elettronica sulla sua Yamaha che non gli ha permesso di mostrare tutto il suo potenziale, anche se il "Dottore" è stato anche onesto nel dire che la situazione non sarebbe cambiata troppo.

"Siamo riusciti a migliorare un pochino e stamattina ero staccato solo sette decimi dal primo, ma ero 15esimo. Il livello della MotoGP è davvero impressionante. In qualifica ho avuto qualche problemino di elettronica sulla moto, quindi penso che il mio potenziale sia migliore del 17esimo posto, perché non sono riuscito a dare il 100%. Diciamo che non sono fantastico, ma sono un pelino meglio. Domani proveremo ancora qualcosa nel Warm-Up e poi sarà importante scegliere le gomme giuste", ha detto Valentino a fine giornata.

Quando gli è stato chiesto di entrare nei dettagli del suo miglioramento, il pesarese ha aggiunto: "Oggi David (Munoz, il capo tecnico) mi aveva preparato un nuovo setting con il quale ero più a mio agio e riuscivo ad entrare più forte in curva. Queste gomme però sono molto morbide, specialmente per quanto riguarda le carcasse, quindi bisogna cercare di avere una guida un po' più morbida, ma ci sto lavorando".

Anche oggi quindi è emerso nuovamente il tema delle gomme troppo morbide per il suo stile di guida. Dunque, al 9 volte iridato è stato chiesto se abbia ancora delle idee per provare ad ovviare ai suoi problemi e migliorare i piazzamenti.

"Sicuramente non sono i risultati che vorremmo, ci piacerebbe essere più avanti, perché così è sempre difficile. Non abbiamo particolari idee o grandi cose che si possono fare, però il livello è molto alto e sono tutti molto attaccati. Abbiamo ancora alcune cose su cui lavorare e dipenderà molto da pista a pista. Sarà difficile, ma ci proviamo perché la stagione è molto lunga e faremo di tutto per provare ad essere più competitivi".

Poi Rossi è tornato sul discorso del livellamento verso l'alto della MotoGP, dicendosi tuttavia convinto di poter ancora dire la sua se fosse in grado di migliorare il feeling con la sua Yamaha griffata Petronas.

"Ci sono tanti piloti giovani che vanno molto forte, che arrivano dalla Moto2 già pronti e veloci. La cosa incredibile è il livellamento: oggi per stare nei primi dieci in FP3 bisognava stare ad un decimo e mezzo dalla pole, quindi praticamente bisognava fare le pole. La MotoGP oggi è così, ma io posso essere un po' più competitivo di così se riusciamo a migliorare il feeling con la moto, quindi ci proveremo".

Infine, ha commentato anche la strana situazione che sta vivendo Franco Morbidelli, che si ritrova a dover correre con una M1 del 2019 pur essendo vice-campione del mondo in carica e continuando a dimostrarsi molto competitivo anche con quella.

"Franco è un nosto pilota (della VR46, ndr), quindi è da tantissimo che chiediamo una moto ufficiale per lui, però la Yamaha ha detto che la situazione è questa. Secondo me Franco si meriterebbe la moto ufficiale, perché sta facendo paura, ma io non saprei cosa fare per aiutarlo. Comunque lo vedo molto bene anche con la sua M1. Si sta trovando bene, sta migliorando e penso che domani farà una gran gara".

