Rossi: "La KTM è la favorita anche in Austria"

Continua a sorridere Valentino Rossi. A Brno ha mancato l'appuntamento con il podio, ma si è reso protagonista di un'altra bella gara in rimonta, soprattutto chiudendo quinto in crescendo, quando fino a qualche settimana fa i suoi problemi venivano fuori alla distanza.

La strada di setting imboccata due settimane fa a Jerez ha continuato a dare i suoi frutti anche in Repubblica Ceca e l'unico piccolo rammarico è quello di aver sbagliato la qualifica di eri. Il "Dottore", infatti, è convinto che partendo più avanti della decima casella avrebbe potuto mettere nel mirino anche il terzo posto di Johann Zarco.

"Da quando abbiamo cambiato la moto, sono più efficace in frenata e questa è una cosa molto importante. Anche quello di Brno è stato un buon weekend, perché sono stato veloce e ho avuto buone sensazioni con la moto. Era molto importante per noi vedere come andava e in staccata ero molto forte anche oggi" ha detto Valentino.

"Purtroppo ieri in qualifica abbiamo fatto degli errori: siamo andati con la gomma media all'anteriore e con la seconda gomma mi sono migliorato molto poco, perché non mi sentivo più a mio agio con l'anteriore. Questo mi ha condizionato molto, perché penso che se fossi partito più avanti, avrei potuto lottare con Zarco per il podio".

"Naturalmente Jerez è stata più bella, perché ho fatto il podio. Ma per certi aspetti qui forse è stata anche meglio, perché ho retto fino alla fine e in certi momenti della gara io e Rins siamo stati i più veloci. Speriamo di poter essere così competitivi anche in Austria".

Quel che è certo è che tra la nuova carcassa posteriore introdotta dalla Michelin e l'assenza di Marc Marquez, sta venendo fuori un campionato molto strano, con protagonisti inattesi come Brad Binder e la KTM, che sono usciti vittoriosi da Brno. Ma secondo Rossi quello della Casa austriaca non è un fuoco di paglia, perché vede le RC16 favorite anche in casa loro, al Red Bull Ring.

"E' un campionato molto aperto, perché cambia molto la situazione da pista a pista, ma addirittura da gara a gara sulla stessa pista. Le gomme hanno un ruolo fondamentale come sempre, poi manca Marquez, che è quello che ha vinto gli ultimi campionati, quindi tutti sono ringalluzziti. La KTM fa paura, perché oggi avrebbe fatto doppietta se non fosse caduto Pol Espargaro. Per me sono i favoriti anche in Austria, perché la moto va molto forte e i piloti stanno dando del gas. E' un campionato molto movimentato".

Non poteva mancare poi una carezza al suo pupillo Franco Morbidelli, che oggi ha regalato il primo podio nella classe regina alla VR46 Riders Academy.

"E' stato bravissimo oggi, ma ha fatto una gran gara dopo un gran weekend. Se lo meritava il podio ed era importante sbloccarsi per lui. E' dall'inizio dell'anno che va molto forte, nonostante venisse da un anno non facile dal punto di vista psicologico, nel quale doveva essere la punta del team e invece si è ritrovato a fare i conti con Quartararo. Secondo me Franco ha un grande valore e penso che sia uno che in futuro si possa giocare sempre le vittorie in MotoGP".

"La nostra storia con Franco è molto bella. Lo abbiamo preso che non era nessuno ed era un po' ad un punto morto della sua carriera. Stava prendendo la strada della Supersport, ma noi abbiamo creduto in lui ed abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo in Moto2. Siamo stati bravi, perché siamo riusciti a metterlo in dei team competitivi, tra cui Marc VDS con cui è diventato campione del mondo. Adesso guida una Yamaha, quindi abbiamo fatto davvero un grande lavoro con lui. E' il nostro fiore all'occhiello e quello di oggi è anche il primo podio in MotoGP per l'Academy, quindi siamo molto contenti" ha concluso.

