Rossi fiducioso: "Nel 2018 ero molto forte a Sepang!"

Valentino Rossi sta andando alla continua ricerca di miglioramenti che possano fargli raggiungere il livello di Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli, suoi compagni di marca che spesso riescono a estrarre il meglio dalle rispettive Yamaha M1 e a ottenere risultati migliori dei suoi.

Questo succede da qualche mese a questa parte, ma in questo fine settimana la MotoGP sarà di scena a Sepang, pista che ospiterà il Gran Premio della Malesia, nonché penultimo appuntamento del Mondiale 2019.

I titoli sono assegnati da tempo, ma il "Dottore" sta andando alla ricerca di spunti che possano consentirgli di guardare al 2020 con una fiducia differente.

"E' ora di andare a Sepang, dove abbiamo già fatto dei test pre-stagionali, ma è sempre difficile capire dove siamo prima dell'avvio del weekend di gara. Lo scorso anno sono stato molto forte in Malesia".

"L'ultima gara che abbiamo fatto, a Phillip Island, non è stata fantastica, ma non è stata nemmeno disastrosa. Ci sono stati aspetti positivi. La pista di Sepang è una pista completamente differente da Phillip Island, così come le condizioni meteo. Questa gara sarà molto complessa dal punto di vista fisico, sarà dispendiosa e lo sarà per tutti, ma vedremo. Di sicuro daremo il nostro meglio ancora una volta".