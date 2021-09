Rossi fiducioso: "Ad Austin ho sensazioni positive"

Archiviato il penultimo appuntamento casalingo, andato in scena 2 fine settimana or sono al Marco Simoncelli di Misano Adriatico, Valentino Rossi si appresta a prendere parte all'ultimo Gran Premio delle Americhe.

Austin, la pista texana, torna protagonista dopo una stagione in cui non ha fatto parte del calendario di MotoGP a causa della tremenda pandemia da COVID-19.

L'ultima volta in cui Rossi riuscì a correre negli Stati Uniti in sella a una MotoGP non andò affatto male. Nel 2019, infatti, il marchigiano centrò un ottimo podio dopo un fine settimana in cui era riuscito a mostrare un potenziale alto sin dalle libere del venerdì.

"Mi piace molto Austin e l'ultima volta su cui ho corso in quella pista, è stato per me un gran weekend. Sono stato molto forte sia in qualifica che in gara e sono anche finito sul podio".

"Vedremo cosa accadrà quest'anno, ma è molto bello avere l'opportunità di andare a correre al di là dell'oceano e non vedo l'ora di tornare là, dopo essere stati costretti a saltare l'appuntamento di Austin la passata stagione".

Se Misano non ha dato a Rossi - almeno in termini di risultati - quanto sperato, Austin potrebbe rappresentare una pista migliore per sfruttare le proprie potenzialità.

"Avremo bisogno di capire quale sarà il nostro potenziale, ma mi sento positivo e spero di poter migliorare alcune cose di cui abbiamo bisogno. Speriamo di poter fare una buona gara".