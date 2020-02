Nell'ultima stagione il Team Petronas è stata la vera sorpresa della MotoGP. La squadra clienti Yamaha si è subito dimostrata all'altezza della situazione portando i propri piloti costantemente in lotta per le prime posizioni. Dal 2021 però i malaysiani perderanno Quartararo che salirà su una moto ufficiale, ma potrebbero ritrovarsi nel box Valentino Rossi, qualora decidesse di prolungare ancora la propria carriera.

Johan Stigefelt, direttore della Petronas, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato i primi vagiti del team un anno fa: "Tutto è cominciato a Jerez 2018 quando Ezpeleta chiamò Razlan parlandogli di questa opportunità. Dopo il via libera dalla Malesia le cose sono andate velocissime. Avere Pedrosa con Morbidelli era più un desiderio di Dorna. In verità noi non abbiamo mai parlato direttamente con Dani".

Il grande colpo però il Team Petronas lo ha fatto mettendo sotto contratto un anno fa Fabio Quartararo. Il francese era in quel momento un meraviglioso talento, che si era bruciato in brutte stagioni di Moto2.

L'ex pilota svedese ha raccontato: "Seguivo Fabio da quando era un ragazzino e non avevo dubbi che fosse un mega talento. Quando abbiamo saputo che Pedrosa si ritirava, a Barcellona abbiamo visto io e Razlan la Moto2 e ci siamo detti di prenderlo. Fabio è una grande persona. ha tanto carisma, sorride sempre ed è felice. Con Franco forma una grande coppia, anche Morbidelli è una persona eccezionale e ha portato energia positiva nel team. Fabio mi ricorda il primo Lorenzo".

Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più spazio l'ipotesi di vedere nel 2021, proprio nel Team Petronas una coppia formata da Rossi e Lorenzo, a questa provocazione Stigefelt ha così replicato: "Per me Valentino è il migliore della storia. Il più grande. La filosofia del nostro team è quella di allevare nuovi talenti dalla Moto2. Loro due però sono delle leggende del motociclismo quindi sarebbe qualcosa di grandioso".

