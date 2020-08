Rossi: “Daremo il massimo per essere competitivi anche a Brno”

La MotoGP vola in centro Europa per il terzo appuntamento della stagione, il circus fa tappa a Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca. La pista della Moravia è storicamente terreno di conquista di Valentino Rossi, che su questa pista vanta sette vittorie e ben 14 podi in tutte le classi. Qui inoltre è salito per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio, nel 1996 nell’allora 125cc.

Un palmarès invidiabile per Rossi, che arriva a Brno forte non solo dei successi passati ma anche del risultato di due settimane fa. A Jerez de la Frontera infatti è tornato sul podio dopo più di un anno di digiuno e ha dimostrato che sia lui sia la Yamaha possono essere competitivi. La Casa di Iwata ha ancor l’incognita dei motori, che però al momento non sembra preoccupare il Dottore, concentrato solo sul weekend di gara.

Attualmente è sesto nella classifica generale a 34 punti dal leader Fabio Quartararo. La differenza è importante, ma Rossi potrà approfittare anche dell’assenza di Marc Marquez per ottenere un buon risultato che gli permetta di provare a ridurre il gap. Il nove volte campione del mondo inoltre sa di poter sfruttare a proprio favore il tracciato a lui congeniale, così come alla sua M1, che si adatta bene alla conformazione della pista.

“È ora di Brno, che rappresenta sempre un fine settimana speciale per me – dichiara Valentino Rossi – Qui ho conquistato la mia prima vittoria in carriera, in 125cc nel 1996 ed è qualcosa che non dimenticherò mai. Normalmente l’atmosfera è fantastica su questo tracciato, ma sfortunatamente dobbiamo correre senza tifosi. Ad ogni modo, è una bellissima pista, mi piace molto, quindi proveremo a regalare agli appassionati a casa un bello spettacolo. Il podio dell’ultima gara è stato un risultato fantastico ed una grande emozione, quindi spingeremo al 100% per essere competitivi anche questo fine settimana e daremo il massimo”.

