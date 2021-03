Rossi: “Con il Covid ho conosciuto la solitudine, è stata dura”

Manca una settimana all’inizio della stagione MotoGP, la numero 26 per Valentino Rossi, diventato ormai pilastro di questo sport. Per il Dottore il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti, lascia infatti il team ufficiale per correre con i colori Petronas. Il nove volte campione del mondo sarà sempre equipaggiato di una M1 ufficiale, con cui punta a far bene sin da subito.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Rossi rivela di sentirsi ancora giovane nonostante i suoi 42 anni e di non aver perso lo spirito combattivo che lo ha sempre contraddistinto, affermando di voler correre ancora oltre il 2021 se questa stagione dovesse rivelarsi positiva: “Ufficialmente il contratto è per un anno, ma il mio obiettivo è correrne ancora due. Dipenderà da come vanno nel cose nel 2021; se mi diverto, lotto per vincere o per il podio, se resto tra i primi 5, allora continuo. Altrimenti non varrebbe più la pena rischiare così tanto”.

Inoltre, in MotoGP corre con i suoi “allievi”. Da quest’anno infatti condividerà il box con Franco Morbidelli, cresciuto nella sua Academy, e debutterà nella classe regina suo fratello Luca Marini. Lotterà in pista anche con Francesco Bagnaia, promosso al team ufficiale Ducati: “Sono con Franky, poi Luca, mio fratello. E Pecco, uno dei miei ‘studenti’. È troppo divertente, è come andare a giocare a calcetto con gli amici, solo che noi corriamo in pista”.

È un Rossi motivato quello che si avvicina all’inizio della nuova stagione, che lo vede con un team satellite, ma sempre pronto a lottare per quanto crede di meritare: “Yamaha per la squadra ufficiale ha scelto Vinales e Quartararo e li capisco. Però io sono andato lì e ho detto ‘non mi lascerete mica a piedi’. Non potevano dirmi di no e quindi eccomi in Petronas”.

Da Petronas, Valentino riparte con la voglia di recuperare anche le occasioni perse lo scorso anno a causa della positività al Covid-19. La pandemia sta martoriando l’intero mondo da ormai più di un anno e ha colpito proprio una delle figure simbolo della MotoGP. Rossi racconta la sua esperienza, da cui ne è fortunatamente uscito senza conseguenze: “La domenica di Le Mans sono tornato a Tavullia e sono andato a mangiare una pizza. Ho incontrato un ragazzo di Milano che conosco da tanto ed era felice perché gli era appena arrivato il risultato del tampone, negativo. Non so nemmeno se l’ho abbracciato o se gli ho solamente dato la mano. Ma due giorni dopo mi ha telefonato dicendo che aveva la febbre. Altri due giorni e mi sono svegliato con un mal di schiena bestiale e la febbre alta. Alé, è andata”.

“Non ho avuto paura – prosegue – respiravo abbastanza bene. Mia madre era spaventata, ma stavamo attentissimi, mi lasciava da mangiare e scappava via, ma poi se l’è preso anche lei, poverina. È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che è sempre stata una festa perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria. Mi sono sentito un appestato, un diverso. Ho capito cosa fosse la solitudine, non mi era mai successa una cosa del genere”.

Chi invece non può raccontare la terribile esperienza è Fausto Gresini, deceduto meno di un mese fa a causa di complicanze date dal Covid: “Che dolore. Penso che in tutti gli ambienti di lavoro qualcuno abbia perso una persona cara. Penso anche a Mirko Bertuccioli, detto Zagor. Era il leader di una band pesarese, i Camillas. Un grande amico e musicista, aveva cinque anni più di me. Non è giusto”.

In MotoGP però qualcosa si sta muovendo e in Qatar è partita la campagna vaccinale, grazie ad una collaborazione tra Dorna e le autorità locali, che hanno offerto il vaccino a tutto il paddock del mondiale: “Siamo dei privilegiati. Con la prima dose di Pfizer non ho sentito nulla. La seconda la farò sempre a Doha dopo la seconda gara, all’inizio di aprile. Dicono che per chi è stato contagiato possa esserci qualche piccola reazione, ma non mi interessa, è troppo importante”.

