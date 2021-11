Rossi: "Campione del popolo come Pantani? Penso sia vero"

La speranza è sempre l'ultima a morire, ma se i presupposti sono questi, viene davvero difficile ipotizzare che Valentino Rossi possa raggiungere l'obiettivo che si era prefissato per il Gran Premio dell'Algarve. Il "Dottore" vuole puntare alla top 10 nel penultimo appuntamento della sua carriera in MotoGP, ma oggi a Portimao si è ritrovato penultimo a fine giornata con la sua Yamaha Petronas, seguito solo dalla M1 del compagno di squadra Andrea Dovizioso, che però non ha neanche provato il time attack.

A fine giornata, il pesarese ha confermato che le difficoltà sono state più grandi del previsto, perché non ha trovato feeling sperato con la sua Yamaha, ma soprattutto le condizioni climatiche differenti rispetto alla gara disputata sei mesi fa gli hanno impedito di sfruttare quella che si era rivelata la sua arma segreta, la gomma dura al posteriore.

"E' stata una giornata difficile. Mi aspettavo di essere più competitivo. Non ho trovato un buon feeling con la moto e soprattutto non avevo grip al posteriore. Pomeriggio ho provato anche la gomma dura, perché ad aprile avevamo fatto un'ottimo step con quella in gara. Oggi però faceva ancora troppo freddo, quindi non lavorava bene. Spero che le condizioni climatiche e della pista, che è un po' scivolosa, possano migliorare e ci possano aiutare ad essere più veloci", ha detto Rossi.

Anche se non è sceso in pista, Casey Stoner è stato uno dei mattatori della giornata: l'australiano è tornato a fare visita al paddock della MotoGP ed ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha ricordato con entusiasmo i duelli con il campione di Tavullia, che ha ricambiato.

"Mi sono divertito molto a lottare con lui. O forse è meglio dire che è bello ricordare quelle battaglie, perché era molto difficile batterlo. Era un pilota di grande talento, ci siamo sfidati per le vittorie e per il titolo. A volte ho vinto io e altre ha vinto lui. Ma è sempre stato bello, anche se erano tempi diversi rispetto ad oggi. Ora basta un niente per avere delle polemiche per giorni, 10 anni fa invece era tutto più facile, ma il mondo è cambiato".

Al pesarese è stato proposto poi un confronto con Marco Pantani, che in un recente documentario sulla sua vita è stato definito "campione del popolo". Un'etichetta che effettivamente calza a pennello anche a Rossi, che l'ha accettata di buon grado.

"Penso che sia vero. Io ho avuto le mie battaglie con la stampa, ma sono sempre stato molto supportato dal pubblico, dalla gente che guarda le gare al bar. E' una cosa che mi ha sempre dato una grande forza e mi ha fatto pensare che stavo facendo le cose giuste. Che quindi dovevo continuare così, seguendo il mio istinto".

Tra le altre cose, Valentino ha rivelato di essere sempre stato anche lui un sostenitore del "Pirata": "La sua storia mi ha sempra affascinato, perché è un grande mistero quello che gli hanno fatto ed è una grande ingiustizia, che lo ha portato ad una fine bruttissima, che non meritava. Guardo sempre ogni documentario che parla di lui, anche se mi fa venire il groppo in gola, perché mi dispiace".

Questo fine settimana è in scena anche la Formula 1 in Messico e quindi al nove volte iridato è stato domandato se abbia un preferito tra i due contendenti al titolo, Lewis Hamilton e Max Verstappen.

"E' una grande battaglia tra due mostri sacri della Formula 1. Hamilton ha scritto la storia, perché è quello che ha vinto più di tutti, ma anche Verstappen è fortissimo. Io però Lewis lo conosco di persona, quindi faccio un po' più il tifo per lui", ha concluso.

