Rossi: "Bello confrontarsi con Dovi, ma abbiamo moto diverse"

Il meteo ha fatto un po' da padrone alla prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La pioggia ha lasciato circa mezz'ora ai piloti per lavorare sull'asciutto, quindi non è stato facile trarre delle conclusioni o avere delle indicazioni chiare su quelli che potranno essere i valori in campo nel resto del weekend.

Valentino Rossi ha iniziato il fine settimana di Misano con un 18esimo tempo nel turno mattutino e poi si è piazzato 16esimo in quello pomeridiano, disputato tutto sotto alla pioggia, che è stato anche l'unico che gli ha permesso di ottenere almeno qualche riferimento in condizioni di bagnato.

"Oggi le condizioni erano molto difficili, ma la cosa positiva è che abbiamo potuto provare l'asfalto in entrambe le condizioni. Sul bagnato, nel turno di pomeriggio, siamo riusciti a lavorare sull'assetto, mentre al mattino non ci abbiamo capito molto, perché ha cominciato a piovere dopo mezz'ora. Abbiamo fatto troppi pochi giri, quindi dovremo aspettare domani per capire", ha detto Valentino a fine giornata.

Parlando del bagnato, Fabio Quartararo si è lamentato della M1 in particolare nei tratti veloci, ma secondo Rossi il problema resta un altro: "Il feeling sul bagnato non era mal, ma ci manca un po' di grip al posteriore e quindi perdiamo in accelerazione. Questo è il nostro problema più grande. Sul veloce invece non mi sembra che fossimo messi troppo male".

La novità più rilevante della giornata quindi è stata trovare Andrea Dovizioso nell'altro lato del box della Yamaha Petronas. Con il forlivese c'è già stato più di uno scambio di opinioni interessante, anche se non ci può essere un confronto diretto, visto che le loro M1sono diverse (l'ex ducatista ha la "Spec B" 2019).

"Abbiamo parlato sia dopo il primo che dopo il secondo turno. I suoi commenti sono interessanti e sono simili ai miei, ma Dovi ha una moto diversa dalla mia e la sua richiede uno stile di guida differente, soprattutto nell'approccio alla curva. Si devono fare cose diverse sia in frenata che in ingresso di curva".

"Comunque è bello parlare con lui, perché ha esperienza ed è molto meticoloso nella messa a punto, poi ci siamo anche trovati d'accordo su alcune cose. Ma il suo era il primo contatto con una moto diversa e dopo tanto tempo che non guidava in un turno vero. Comunque mi sembra che abbia già le idee abbastanza chiare".

Tornare a Misano è sempre un'emozione per lui, a prescindere dal fatto che queste ormai siano le sue ultime gare in MotoGP. La presenza del pubblico sulle tribune però rappresenta un godimento extra dopo oltre un anno corso a porte chiuse.

"Girare a Misano mi piace sempre, perché è un circuito difficile, faticoso sia mentalmente che psicologicamente. Su una MotoGP succede tutto molto rapidamente, perché la pista è molto stretta, quindi non hai molto tempo di stare a pensare che è l'ultimo anno... Oggi comunque è stato bello riavere la gente in pista, anche se hanno beccato brutto tempo. Speriamo che domani e domenica sia bello, perché avere il pubblico cambia tutto".

E' di oggi la notizia che la Yamaha potrebbe entrare in Moto2 per rinforzare il suo progetto Master Camp, al "Dottore" quindi è stato domandato se la cosa potrà avvenire con il supporto della sua struttura, visto che c'è già una collaborazione in questo senso.

"Sono due o tre anni che insieme alla Yamaha abbiamo un team nel CEV legato al Master Camp per aiutare i giovani piloti asiatici nella loro crescita. Ora so che la Yamaha vorrebbe farne uno anche nel Mondiale. Ne ho parlato anche con Jarvis, ma non so come si svilupperà questo progetto e sarà insieme a noi".

Di fronte alle ennesime domande legate invece alla sua squadra di MotoGP e alla relativa sponsorizzazione, questa volta il 9 volte iridato ha reagito più stizzito, lasciando intendere di essere stanco di dire sempre le stesse cose.

"La più grande distrazione è continuare a rispondere alle domande sul team di MotoGP. Sto cercando di dare alla VR46 il mio supporto, ma non sono la persona che si occupa direttamente della questione, quindi non posso sapere quali siano le notizie più fresche. L'ho già detto 20 volte, ma continuate a farmi sempre le stesse domande... L'unica cosa che so per certo è che il team si farà".

