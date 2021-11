Rossi: "Bagnaia è pronto per lottare per il titolo nel 2022"

A volte può bastare davvero poco per ritrovare il sorriso. La reazione di Valentino Rossi al 16° tempo ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio dell'Algarve di MotoGP ne è un chiaro esempio. Qualche anno fa, il "Dottore" sarebbe stato estremamente rammaricato per un risultato del genere, ma oggi a Portimao ha migliorato il trend delle ultime qualifiche e soprattutto è riuscito a ridurre sensibilmente il distacco dai migliori, trovando un buon feeling con la sua Yamaha Petronas. E' lecito quindi che fosse soddisfatto a fine giornata.

"Oggi è andata meglio di ieri. Fin da stamattina sono riuscito ad essere più competitivo, ma pomeriggio abbiamo migliorato il bilanciamento della moto e soprattutto il feeling con le gomme. Anche le condizioni della pista ci hanno aiutato ad avere più grip. Nella FP4 ho provato sia la media che la dura e sono riuscito a migliorare il mio tempo proprio all'ultimo giro. Anche in Q1 sono riuscito a fare un buon giro, quindi partirò 16°, che è un piazzamento migliore rispetto a quello delle ultime gare", ha detto Valentino.

"Sono a meno di un secondo dalla pole position, a nove decimi, ma il problema è che nella MotoGP di oggi con questo distacco sei 16°. Anche nella FP4 ero a meno di un secondo dai migliori, ma la posizione più o meno era quella. In ogni caso, sono contento del feeling che ho trovato con la moto, anche se possiamo ancora migliorare: in due o tre punti ho ancora un po' troppo sottosterzo, ma non sono male neanche a livello di passo", ha aggiunto.

La speranza per domani è quella di poter utilizzare la gomma dura al posteriore, perché a livello di passo sembra essere quella con cui riesce ad avere un rendimento leggermente migliore. La scelta però dipenderà dal meteo.

"Ho provato sia la media che la dura ed il feeling è abbastanza simile. Penso che la scelta sia abbastanza aperta, ma che correre alle 13 locali ci potrebbe permettere di usare la dura. Sarei felice se ci fosse la temperatura giusta per montarla, perché forse mi sento un pelino meglio con quella, soprattutto perché riesco ad essere un po' più costante a livello di passo".

Dopo la buona prestazione odierna, l'obiettivo non è cambiato per domani ed è quello di provare ad infilarsi nella top 10. Anche perché probabilmente vorrebbe dire essere riuscito a godersi la penultima gara della sua carriera.

"Il risultato è molto importante per divertirsi, è cruciale. Se tu riesci a fare un buon risultato, ti diverti molto di più, perché vuol dire che ti senti bene sulla moto, che puoi spingere. Questo è il modo migliore per divertirsi e devo dire che a Misano non è andata male da questo punto di vista. Domani proveremo a fare qualche punto, perché credo che sia alla nostra portata. Dipenderà molto da che tipo di gara sarà, ma mi piacerebbe finire nella top 10".

Inevitabilmente, gli è stato chiesto di commentare la quinta pole position di fila del suo pupillo Pecco Bagnaia e soprattutto se lo vede pronto per lottare per il Mondiale fin dalla prima gara nella prossima stagione.

"Quest'anno è stato pauroso, ha fatto un grande miglioramento e sta guidando meglio di tutti insieme a Quartararo. Ha capito la Ducati, che ha un grande potenziale, e lui lo sta sfruttando. Ha fatto cinque pole di fila, quindi è pronto per giocarsela l'anno prossimo. Deve solo mettere le gomme giuste (ride)".

Poi ha scherzato proprio sulla scelta delle gomme per domani del ducatista: "Sono molto preoccupato per questa scelta, perché oggi ha provato sia la media che la dura ed è stato veloce con entrambe. Spero che questa volta faccia la scelta giusta, perché penso che sia il più veloce questo weekend, proprio come a Misano. Credo che possa vincere, ma deve fare la scelta giusta. Parlerò con lui stasera (ride)".

Infine, ha commentato positivamente anche la crescita del fratello Luca Marini, che oggi ha centrato la terza Q2 consecutiva. Secondo lui, potrebbe essere una delle rivelazioni della stagione 2022.

"Luca è in grande crescita. Durante questa stagione ha fatto più fatica di quanto si aspettasse, ma hanno anche scelto una strada sbagliata per quanto riguarda la posizione sulla moto. Nelle ultime gare si è messo a posto, secondo me sta meglio sulla moto, e sta dimostrando la sua velocità. E' molto bravo sul giro secco e purtroppo oggi è scivolato in Q2, ma nella FP4 era terzo, quindi sta andando molto forte. Deve migliorare in gara, soprattutto deve cercare di essere più aggressivo alla partenza e nei primi giri, però secondo me l'anno prossimo potremo vedere un Luca diverso, che potrà lottare per le posizioni importanti".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 24 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images