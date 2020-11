Rossi: “Affrontiamo questo Gran Premio con più calma”

Il Circuito di Valencia ospita la MotoGP per la seconda volta consecutiva nel 2020 e questo fine settimana Valentino Rossi potrà tornare in pista già dal venerdì, essendo rientrato a pieno regime dopo l’assenza causata dalla positività al Covid-19. Il Dottore spera di riscattarsi dopo lo scorso fine settimana, in cui non ha raccolto quanto sperato a causa di un problema tecnico che lo ha fermato al quarto giro del Gran Premio d’Europa.

Il rientro post-Covid dunque non è stato dei migliori, ma Rossi cerca di guardare oltre ed affronterà questo penultimo weekend di gara della stagione per lavorare con maggiore calma e poter provare a migliorare le prestazioni con la sua Yamaha. Dalla sua parte avrà l’opportunità di poter girare anche il venerdì, cosa che non ha potuto fare la scorsa settimana a causa dell’attesa del risultato del tampone. Valentino sa su cosa bisognerà concentrare il lavoro ed è pronto ad iniziare.

“In confronto alla scorsa settimana, possiamo avvicinarci a questo GP con più calma – commenta Rossi – Stavolta potrò guidare la moto, quindi questa cosa toglie molto stress di dosso sia a me sia al team. Possiamo concentrarci sul migliorare il lavoro dello scorso weekend. È stato un peccato non poter finire la gara, ma abbiamo un’altra occasione questa domenica. Sappiamo che non sarà facile, la scorso fine settimana abbiamo faticato con il grip, quindi ci concentreremo sul migliorare questo aspetto”.

Il Gran Premio di Valencia sarà il penultimo in sella alla M1 della squadra Factory, prima di passare al team Petronas dal 2021. Sul tracciato spagnolo, Valentino Rossi darà il massimo per poter concludere nel migliore dei modi la propria stagione avara di successi. Il tracciato inoltre non lo favorisce, non ha infatti mai nascosto di non apprezzarlo particolarmente. Tuttavia, qui ha vinto due volte, nel 2003 e nel 2004, conquistando sei podi, tre secondi e tre terzi posti.