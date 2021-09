Rossi: "Ad Aragon per confermare il feeling di Silverstone"

Dopo una settimana di pausa la MotoGP è pronta a tornare in pista ad Aragon per affrontare il primo di due back-to-back.

Anche sul tracciato spagnolo, così come avvenuto a Silverstone, il team Petronas Yamaha Sepang Racing Team schiererà Valentino Rossi e Jake Dixon. Il britannico sarà ancora presente per sostituire il convalescente Franco Morbidelli nel tredicesimo appuntamento stagionale.

Per Rossi si tratterà invece di un ritorno ad Aragon dopo essere stato costretto a saltare l’appuntamento dello scorso anno a seguito della positività al COVID-19.

Il tracciato spagnolo è uno dei pochi sui quali il Dottore non ha mai conquistato una vittoria, ma Valentino è riuscito ad andare a podio in tre occasioni da quando il circuito di Aragon è entrato nel calendario della MotoGP dal 2010.

L’obiettivo di Valentino per questo fine settimana è tornare in top 10: “Durante il GP di Silverstone mi sono sentito a mio agio con la moto per tutta la gara, soprattutto perché nelle prove libere abbiamo girato con il miglior passo della nostra stagione”.

“Abbiamo avuto anche un buon inizio di gara ed ero in grado di poter lottare con i piloti più veloci. Sono fiducioso che potremo avere un weekend simile anche qui, ma Aragon può essere davvero esigente in termini di grip, soprattutto al posteriore”.

“Anche se in un paio di occasioni sono salito sul podio, non sono mai riuscito a vincere. Il layout della pista è interessante, ma correrci non è semplice. Devi essere particolarmente fluido su questo tracciato per essere veloce in gara. Vediamo cosa accadrà, comunque non vedo l’ora di tornare ad Aragon dopo essere stato costretto a saltare l’appuntamento lo scorso anno”.